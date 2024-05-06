Последнее новолуние весны наступит в знаке Тельца - придется взять паузу или хотя бы сбавить темп.

В начале мая произойдет последнее новолуние весны 2024. Луна в этот момент будет находиться в знаке Тельца, который заставит нас сделать паузу. Почему стоит "заземлиться" и чего избегать в это время - рассказываем ниже.

Новолуние в мае 2024 - точное время

Последнее весеннее новолуние наступит 8 мая в 06:22 по киевскому времени (03:22 GMT). Восход Луны произойдет в 04:13, а закат наступит в 21:30.

Новолуние пройдет под покровительством земного знака Тельца. В момент новолуния спутник будет находиться между Землей и Солнцем, поэтому нам не будет видна его освещенная сторона - это лучшее время, чтобы смотреть на звезды, так как не будет мешать свет Луны.

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Новолуние в Тельце - что оно принесет

Новолуние в Тельце - это время, когда нужно сделать паузу и соединиться с собой, хочется вам этого или нет, говорят астрологи. Не пытайтесь вернуться в свой обычный ритм: переть против тельцовской энергии довольно сложно, да и не нужно. Воспользуйтесь этим новолунием: оно даст возможность заземлиться, прочувствовать настоящий момент, а затем вы откроете себя для новых начинаний.

Телец - это спокойствие после бури, тишина после хаоса и пространство исцеления. Управляемый стихией Земли и планетой Венерой, этот знак дает энергию, чтобы пересмотреть свое видение самого важного и напомнить, что мы всегда можем положиться на свой внутренний компас, что бы ни преподнесла нам жизнь. Как только вы сможете соединиться с неподвижностью и присутствием, жизнь станет проще: ответы появятся сами собой и станут почти очевидными - такова магия Тельца.

Что нельзя делать в новолуние в мае

Влияние новолуния продолжается около двух дней до и после, в мае 2024 - это с 6 по 10 число. С точки зрения астрологии - это сложный период, многое зависит от расположения планет, времени года и других факторов. И хотя современные исследования не дают однозначного ответа на вопрос о том, как Луна влияет на людей, замечено, что именно в такие дни человек ощущает упадок сил и чувствует себя опустошенным. Многие чувствуют напряженность, эмоциональную нестабильность, особенно уязвимыми становятся дети. Поэтому астрологи составили ряд рекомендаций, чего нельзя делать в новолуние:

не начинайте ничего нового и чрезмерно не активничайте;

не следует планировать важные встречи, устраиваться на новую работу;

не вступайте в конфликты;

не берите взаймы;

по возможности не отправляйтесь в дальние поездки;

не играйте в азартные игры.

Во время новолуния не рекомендуется совершать серьезные покупки, планировать важные встречи, употреблять алкоголь и переедать. Астрологи также советуют отложить разговоры о чувствах до лучших времен - в этот период все может пойти наперекосяк.

Возьмите паузу на эти несколько дней - вот совет №1 для майского новолуния.

Что можно делать в новолуние

Новолуние - хорошее время, чтобы строить планы, наладить отношения с окружающими, расслабляться и отдыхать, заниматься самоанализом. Не бойтесь "копнуть" глубже - то, что вы увидите там, на глубине, покажет вам человека, на которого вы всегда можете положиться.

Что нужно делать в новолуние:

планировать будущее;

завершать текущие дела - чем раньше вы их закончите, тем раньше перед вами откроется новая дорога;

мириться и прощать;

отдавать долги.

Проведите это время в ритме Тельца (читайте - почти неподвижно) и вы поймете, что значит "долго запрягать, но быстро ехать". Как знать, может вам это понравится.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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