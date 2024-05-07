Через столичный вокзал ежедневно проходят более 20 тысяч человек.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева открылся информационный пункт рекрутинга в украинскую армию. Специально обученные работники УЗ будут предоставлять информацию о вакансиях в ВСУ и отвечать на распространенные вопросы о должностях в военных подразделениях, сообщает пресс-служба "Укрзализныци",

"Каждую неделю в Украине открываются центры рекрутинга украинской армии. За несколько месяцев их сеть будет по всей Украине. В любом центре в ряды Сил обороны может присоединиться человек из любого региона. Это возможно, даже имея на руках повестку для уточнения учетных данных. Поэтому информационные пункты на железнодорожном вокзале позволят нам максимально донести эту информацию до граждан", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Отмечается, что информационный пункт рекрутинга находится в центральном вестибюле вокзала, между главным инфопоинтом и входом в зал №3.

"Киевский вокзал ежедневно проходят более 20 тысяч человек, поэтому это очень естественная точка контакта с украинцами, где нам будет удобно информировать их о возможности присоединиться к рядам Сил обороны", – добавил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

В пресс-службе УЗ также добавили, что прямо сейчас в рядах Сил обороны Украины служат 10 тыс. 207 железнодорожников, а с начала полномасштабного вторжения эта цифра достигла почти 12 тысяч работников, ведь уже было демобилизовано 1526 человек.

Рекрутинг в Украине

Украинские военные ищут новые способы рекрутинга, пытаясь пополнить ряды истощенных подразделений на передовой. 7 мая сообщалось, что военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

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