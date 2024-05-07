В Гааге перед Международным судом ООН организовали акцию ко дню "инаугурации" Путина "Тюрьма, а не Кремль". Акцию анонсировала общественная организация Freies Russland NRW.
"В полдень 7 мая, в день инаугурации Путина, активисты из многих стран соберутся у здания Международного суда, чтобы вспомнить преступления нелегитимного узурпутина. Настоящее место для международного преступника в тюрьме, а не в Кремле", - говорится в сообщении.
В честь акции напротив здания Международного суда ООН в Гааге установили гигантскую фигуру российского диктатора в кандалах и тюремной робе, с окровавленными руками.
Автором фигуры является известный немецкий карикатурист Жак Тилли.
Инаугурация Путина - что известно
РФ в середине марта провела псевдовыборы Путина, в том числе и на оккупированной части территории Украины. Вражеский Центризбирком "нарисовал" главарю россиян 87,28% голосов избирателей. Украина и ряд государств Запада не признали "выборы Путина".
В то же время сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации диктатора. Представителей на событие решили прислать шесть европейских стран.