Ко дню инаугурации российского диктатора под зданием МУС прошла акция протеста.

В Гааге перед Международным судом ООН организовали акцию ко дню "инаугурации" Путина "Тюрьма, а не Кремль". Акцию анонсировала общественная организация Freies Russland NRW.

"В полдень 7 мая, в день инаугурации Путина, активисты из многих стран соберутся у здания Международного суда, чтобы вспомнить преступления нелегитимного узурпутина. Настоящее место для международного преступника в тюрьме, а не в Кремле", - говорится в сообщении.

В честь акции напротив здания Международного суда ООН в Гааге установили гигантскую фигуру российского диктатора в кандалах и тюремной робе, с окровавленными руками.

Автором фигуры является известный немецкий карикатурист Жак Тилли.

Инаугурация Путина - что известно

РФ в середине марта провела псевдовыборы Путина, в том числе и на оккупированной части территории Украины. Вражеский Центризбирком "нарисовал" главарю россиян 87,28% голосов избирателей. Украина и ряд государств Запада не признали "выборы Путина".

В то же время сегодня в Кремле прошла церемония инаугурации диктатора. Представителей на событие решили прислать шесть европейских стран.

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