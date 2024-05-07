Поставки нефти из РФ перепрыгнули уровень 2023 года: Bloomberg указало на проблемы с НПЗ

Отмечается, что всего за неделю 33 танкера загрузили 25,75 миллиона баррелей российской нефти.

Россия увеличила поставки нефти. Дополнительные суда вышли из крупных портов Козьмино на тихоокеанском побережье и Мурманска в Арктике.

Издание Bloomberg пишет, что благодаря росту на прошлой неделе поставки сырой нефти в текущем году опережают средние показатели за 2023 год, при этом внутренняя переработка нефти по-прежнему находится под давлением, поскольку НПЗ, едва оправившиеся от ударов украинских беспилотников, переходят на сезонное техническое обслуживание. Нападения на перерабатывающие заводы продолжаются, и Россия планирует сократить ежедневные поставки дизельного топлива из своих ключевых западных портов в мае до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2021 года.

Это, вероятно, поддержит поставки сырой нефти, поскольку Москва продолжает перекладывать бремя управления поставками в соответствии с обязательствами перед группой ОПЕК+ на добычу и отстраняться от экспорта. Ее цель на май - удержать экспорт на 71 000 баррелей в день ниже среднего уровня за май-июнь 2023 года.

Видео дня

Первый российский танкер, попавший под санкции и загрузивший нефть после включения в список, сейчас направляется через Красное море. Судно СКФ "Приморье" загрузило нефть Urals в Новороссийске на Черном море в конце апреля и теперь якобы направляется в Сингапур. Скорее всего, он направляется в Китай, порты которого охотно принимают санкционные суда. Если ему удастся без проблем выгрузить груз, это может открыть путь для возвращения к работе других танкеров, находящихся под санкциями и принадлежащих государственному ПАО "Совкомфлот".

Кроме того, накопилось около 18 миллионов баррелей российской нефти Sokol, от которой в декабре отказались индийские НПЗ. Около 9,1 миллиона баррелей доставлены на нефтеперерабатывающие заводы в Китае. Еще 7,7 миллиона баррелей в итоге вернулись в Индию, ап еще два груза были доставлены в Пакистан.

Всего за неделю 33 танкера загрузили 25,75 миллиона баррелей российской нефти, что примерно на 1,73 миллиона баррелей больше, чем на предыдущей неделе.

Теневой флот России - последние новости

Издание Bloomberg писало, что индийские НПЗ отказались принимать танкеры ПАО "Совкомфлот", из-за санкций. Позже издание Reuters сообщило, что Индия снова начала принимать российские танкеры. Стоит отметить, что именно Индия и Китая стали крупнейшими пакупателями российской нефти.

В свою очередь издание The telegraph писало, что решение Запада установить граничную цену на нефть заставило Россию увеличить теневой флот.

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