Актерский состав сериала в новом сезоне пополнился несколькими громкими именами.

Стриминговый сервис Netflix начал производство второго сезона комедийного хоррор-сериала "Уэнздей" (Wednesday) от режиссера Тима Бертона.

"Второй сезон "Уэнздей" уже в производстве. Пожалуйста, дважды поаплодируйте нашему актерскому составу, в которому теперь присоединились Кристофер Ллойд, Стив Бушеми, Тандиве Ньютон, Джоанна Ламли, Хейли Джоэл Осмент, Хизер Матараццо и Билли Пайпер", – говорится в официальном сообщении Netflix в соцсети X.

Одновременно сервис опубликовал фото основного актерского состава, который будет принимать участие в съемках второго сезона шоу. Команда разместилась в интерьере комнаты Уэнздей Аддамс и Энид Синклер в академии "Невермор".

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В частности, на снимке присутствуют Дженна Ортега (Уэнздей Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Адамс), Луис Гусман (Гомес Адамс), Исаак Ордонес (Пагсли Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Хантер Дуэн (Тайлер Галпи) и другие. Также рядом с ними сидит режиссер Тим Бертон.

Вместе с тем, на снимке отсутствует канадский актер Перси Хайнс Уайт, сыгравший Ксавье Торпа – одного из центральных персонажей в первом сезоне сериала "Уэнздей". После того как в начале 2023 года актера обвинили в сексуальном насилии, его участии в продолжении сериала оставалось под вопросом. Сам Уайт все обвинения отрицает.

Сериал "Уэнздей" – о чем он

Первый сезон сериала "Уэнздей" вышел на Netflix в ноябре 2022 года. В центре сюжета – подросшая Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор" (Nevermore). Там она пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, разгадать давнюю тайну и наладить отношения со сверстниками.

Какие-либо детали о втором сезоне сериала пока неизвестны. Также не называется приблизительная дата его выпуска – однако вряд ли это произойдет в 2024 году.

Как ранее сообщал УНИАН, также в апреле 2024 года Netflix запустил поизводство четвертого сезона популярного фэнтези-сериала "Ведьмак". Одновременно стало известно, что шоу будет закрыто после пятого сезона.

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