Правительство продлило сроки действующих отсрочек еще на месяц, а в дальнейшем будут работать уже обновленные правила, согласно закону о мобилизации.

Кабинет министров на заседании 7 мая продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу в рамках мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению №76. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Отмечается, что продление касается тех отсрочек, которые не закончились на день принятия постановления, и будет происходить автоматически.

В министерстве также пояснили, что 18 мая вступит в силу закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, предусматривающий изменения в законодательстве относительно бронирования военнообязанных. Как пояснил заместитель министра экономики Игорь Фоменко, сейчас правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

Видео дня

"В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий, и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия смогут бронировать работников уже по обновленным правилам", – указал замминистра.

Бронирование от мобилизации

Ранее УНИАН писал, что новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Бронь – это особая отсрочка от мобилизации, предоставляемая работодателем для обеспечения функционирования особо важных предприятий.

В Минобороны заявили, что не все госслужащие будут иметь бронирование от мобилизации. Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

Вас также могут заинтересовать новости: