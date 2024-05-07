Украина сегодня выступит под номером 5.

Сегодня, 7 мая, в Мальме стартует самый масштабный песенный конкурс "Евровидение-2024". Уже в 22:00 зрители со всего мира будут наблюдать за талантливыми артистами, которые будут бороться за победу в конкурсе, демонстрируя не только свои сильные вокальные данные, но и артистизм.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидения-2024", поэтому вы первыми сможете узнать обо всем, что будет происходить на конкурсе.

В первом полуфинале выступят 15 стран-участников, в том числе представители Украины alyona alyona и Jerry Heil. Они уже успели удивить публику на репетиции перед конкурсом, а сегодня будут "разрывать" Европу.

Видео дня

Известно, что девушки исполнят песню "Teresa&Maria", а номер им подготовила Таня Муиньо.

Как проголосовать за Украину

Если вы находитесь за границей в стране, которая не участвует в "Евровидении", вы можете проголосовать за Украину под номером 5 на сайте www.esc.vote прямо сейчас до 22:00 по Киеву.

А если вы находитесь в стране, указанной в списке на фото, вы сможете проголосовать после выступления последнего участника полуфинала.

Прямая трансляция "Евровидения-2024" будет доступна на трех платформах:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення.

Отметим, второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд-финал - 11 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: