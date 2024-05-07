Партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Виталий Оджиковский ожидает роста количества обжалований налоговых решений в судах.

Практика разрешения споров, касающихся трансфертного ценообразования (ТЦ), в Украине только формируется, и этот процесс происходит в крайне неблагоприятных для бизнеса обстоятельствах. Такое мнение высказал партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko Виталий Оджиковский во время экспертной дискуссии "Как победить в трансфертном ценообразовании".

Он отметил, что к украинской налоговой службе всегда были вопросы у бизнеса. Сейчас же период особенно негативный, поскольку в бюджете нет средств. Кроме того, качество профессиональных кадров, которые занимаются вопросами трансфертного ценообразования в украинских налоговых органах, ощутимо снизилось, поскольку многие профессионалы ушли из этой сферы.

"Сейчас, к сожалению, эти документы превратились в классические фискальные акты проверок, содержащие кучу цитат из Налогового кодекса, среди которых сложно что-то разобрать. А в конце - вывод о начислении большого количества налогов", - поделился своими наблюдениями Оджиковский.

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Поэтому юрист ожидает роста количества обжалований налоговых решений в судах, поскольку проверки по трансфертному ценообразованию сейчас можно свободно проводить фактически без каких-либо оснований. При этом судебная практика по этому вопросу, по его мнению, может быть непредсказуема, поскольку в стране есть проблемы с наполнением бюджета, а исторически украинские суды часто становились в таких вопросах на сторону государства.

В свою очередь Владимир Бевза, юрисконсульт Группы Метинвест, отметил: проверки контролируемых операций в трансфертном ценообразовании характеризуются противоречивым и недобросовестным поведением украинских налоговиков, что подтверждает ряд судебных дел.

Он отметил, что недобросовестно толкуются нормы Налогового кодекса, касающиеся применения котировок информационного агентства Platts: соответствующая норма была принята в декабре 2014 года, но исключительно для расчета рентной платы за добычу полезных ископаемых. Зато имели место случаи прямой подтасовки данных - налоговики ссылались на информацию Platts, тогда как само агентство категорически отрицало, что эту информацию предоставляло.

Кроме того, по словам Бевзы, с даты принятия нормы Налогового кодекса, касающейся использования информации Platts по рентным платежам (2015 г.), до сих пор не появилось ни одного разъяснения от ГНС Украины относительно их применения в контексте трансфертного ценообразования. Юрист Метинвеста считает, что это доказывает первоначальное намерение налоговой применять данные Platts исключительно для вопросов налогообложения добычи полезных ископаемых.