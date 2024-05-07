В КГВА рассказали о безопасности, дополнительном транспорте и работе кладбищ.

В Киевской городской военной администрации рассказали об особенностях поминальных дней в столице, которые в этом году приходятся на 12-15 мая.

Возле кладбищ в эти дни будет усилена охрана, уточнил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что поминальные дни - это важная традиция для чествования родных, близких, всех тех, кого с нами уже нет. В то же время чиновник напомнил:

"Война продолжается и враг не прекращает наносить ракетные удары ни на день. Даже в светлый день Пасхи россияне атаковали мирные украинские города. Поэтому прошу учитывать существующие опасности и угрозы". Видео дня

Попко призвал тех, кто пойдет на кладбища, уделить максимум внимания собственной безопасности. "Не создавайте скопления, максимально ограничьте время своего пребывания на кладбище, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. При необходимости - обращайтесь к правоохранителям. Они будут дежурить возле всех кладбищ", - подчеркнул Попко.

По его словам, в поминальные дни для обеспечения порядка и безопасности будут привлечены в целом около 1400 сотрудников полиции, муниципальной охраны и Нацгвардии.

В КГВА напоминают, что проверка и разминирование мест захоронений была осуществлена в прошлом году. Также отмечают, что во время поминальных дней в столице будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта к местам захоронения, в частности, почти полторы сотни автобусов, которые будут курсировать от станций метро до кладбищ.

Поминальные дни на Киевщине - власти запустят дополнительный транспорт

В столице во время поминальных дней 12-15 мая Департамент транспортной инфраструктуры КГГА организует дополнительный транспорт на маршрутах, проходящих вблизи городских кладбищ. Их перечень утвержден соответствующим распоряжением Киевского городского головы.

12 мая будет запрещен заезд автотранспорта на ул. Крайняя всем машинам, помимо автобусов большой вместимости, специализированных автомобилей бригад экстренной (скорой) помощи и оперативных транспортных средств.

Кроме того, профильные службы начали подготовку городских кладбищ к проведению поминальных дней. В частности, запланировано обустроить 460 воинских захоронений и мемориалов, очистить от мусора почти 558 га территорий, вывезти 3 919 куб. м мусора, снять аварийные, а также кронировать и избавить от омелы 149 деревьев, подготовить и запустить более 67 км поливочных водопроводов, отремонтировать и покрасить 110 контейнеров для мусора, ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты.

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