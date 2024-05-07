По данным офиса Костина, украинские власти все еще расследуют вопрос о том, направил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за пусками баллистических ракет.

Украинские государственные прокуроры заявляют, что они исследовали обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, запущенных Россией в период с конца декабря по конец февраля.

В ранее не сообщавшихся подробностях расследования дела о ракетах главный прокурор Украины Андрей Костин также сообщил агентству Reuters, что процент отказов северокорейского вооружения оказался высоким.

"Около половины северокорейских ракет потеряли запрограммированные траектории и взорвались в воздухе; в таких случаях обломки не были восстановлены", - сообщили в офисе Костина.

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В прокуратуре заявили, что, когда обломки не удалось собрать в местах ударов, ракеты "Хвасон-11", которые на Западе также называют KN-23, были идентифицированы путем изучения траекторий их полета, скорости и мест запуска.

Последнее зарегистрированное использование KN-23 произошло 27 февраля, сообщила прокуратура, добавив, что общее количество выявленных ею пусков соответствует данным разведывательных данных, свидетельствующим о том, что Северная Корея поставила в Россию около 50 баллистических ракет.

По данным офиса Костина, из 21 случая сбора обломков в том числе три были обстреляны украинской столице Киеву и прилегающему к нему региону. Остальные ударили по Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областям.

В результате нападений, начавшихся 30 декабря 2023 года, 24 человека погибли, 115 получили ранения и был поврежден ряд жилых домов и промышленных объектов, говорится в сообщении.

Около 50 ракет были запущены с нескольких объектов, в том числе в западных регионах России - Белгороде, Воронеже и Курске, - добавил он.

По данным офиса Костина, украинские власти все еще расследуют вопрос о том, направил ли Пхеньян инструкторов для наблюдения за пусками баллистических ракет.

Сотрудничество РФ и КНДР - детали

По данным США, Россия получила баллистические ракеты и артиллерийские снаряды из Северной Кореи после того, как лидер страны Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным на редком саммите в сентябре прошлого года.

На северокорейские ракеты приходится лишь малая часть ударов России во время ее войны с Украиной, но их предполагаемое применение вызвало тревогу от Сеула до Вашингтона, поскольку может означать конец почти двадцатилетнего консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросу предотвращение расширения Пхеньяном своих ядерных программ и программ баллистических ракет.

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