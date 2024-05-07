До сих пор считалось, что руины главной базы Гитлера давно исследованы и не представляют дополнительного интереса для исторической науки.

Археологи-любители нашли пять человеческих скелетов без рук и ног на территории комплекса "Волчье логово" (Wolfsschanze) - места базирования ставки Адольфа Гитлера во времена Второй мировой войны, а сегодня популярного туристического объекта. И ученые не уверены, что эти люди погибли именно от рук нацистов, пишет The Guardian.

Комплекс сооружений "Волчье логово" находится на территории современной Польши, но во времена Второй Мировой войны это была Восточная Пруссия. В свое время это было одно из самых изолированных и в то же время наиболее защищенных мест в военной Европе. Здесь Адольф Гитлер со своими генералами составлял планы завоевания мира и уничтожения народов.

Считается, что Гитлер провел в "Волчьем логове" больше времени, чем где-либо еще во время войны. Именно здесь произошла известная попытка убийства Гитлера, когда 20 июля 1944 года немецкий офицер подложил портфель с бомбой под дубовый стол, за которым заседал штаб во главе с Гитлером.

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Останки, которые, как считают ученые, принадлежат одной семье, были обнаружены во время археологических раскопок под руинами дома, в котором проживал командующий немецкой авиации и нацистский военный преступник Герман Геринг. Сегодня эта часть "Волчьего логова" уже почти полностью поглощена дикой природой, и до недавнего времени считалось, что она уже полностью исследована и не представляет интереса для профессиональных археологов. Именно поэтому польские власти разрешили проводить здесь раскопки польско-немецкой команде археологов-любителей.

Они потратили несколько лет на раскопки, находя здесь преимущественно банальные предметы домашнего обихода. Однако в феврале поисковики были шокированы, обнаружив человеческий череп под полом дома Геринга, уничтоженного пожаром еще в 1945 году.

Когда полиция подтвердила, что в данном случае о недавнем преступлении речь не идет, раскопки продолжили. Вслед за черепом поисковики обнаружили пять скелетов, которые были идентифицированы как останки трех взрослых, одного подростка и одного младенца.

"Это было самое ужасное, что мы нашли. Они все лежали рядом друг с другом, в одном направлении", - вспоминает представитель команды археологов Октавиан Бартошевский.

Ни на одном из скелетов не было следов одежды или других личных предметов, то есть трупы, вероятно, были раздеты перед тем, как их туда поместить. Но хуже всего, что поисковики не обнаружили кисти рук и стопы ног. Хотя вероятно, что эти кости просто разложились со временем, ведь они тоньше других, нельзя исключить, что их ампутировали.

Существует много предположений относительно того, знал ли Геринг, что тела были похоронены под его жилым помещением, или они были положены туда после войны. Немецкие СМИ предположили, что семья могла стать жертвой массового убийства, возможно, но не обязательно совершенного нацистами. Сейчас польская прокуратура тоже проводит свое расследование.

Другие археологические находки, которые удивляют даже историков

Как писал УНИАН, археологи обнаружили на востоке Англии еще один "римский додекаэдр " - загадочный металлический предмет древнеримских времен, назначение которого до сих пор остается непонятным для ученых. Такие предметы находят в Европе уже 300 лет, но до сих пор никто не знает, что это.

Также мы рассказывали, что во Франции археологи обнаружили захоронение времен неолита, где практиковали ритуальные убийства по методу, схожему с практиками итальянских мафиози. И это изрядно удивило ученых.

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