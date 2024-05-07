Мужчина отметил, что пришлось спасаться от обидчиков сценой.

Известный украинский юморист Владимир Жогло откровенно рассказал о буллинге из-за веса.

35-летний мужчина отметил, что его детство было в 90-е годы. Он жил в маленьком селе в Ровенской области, где были свои правила.

"Тогда не существовало слово "буллинг", тогда существовало "выживание". Меня буллили за вес постоянно. Но я не считал, что это ненормально. Я понимал, что это в пределах нормы, потому что буллили же не только меня. Я понимаю, что таких как я буллят из-за того, что ты грубый, жирный", - сказал Владимир в интервью Славе Демину.

Какой был вес у него в школьные годы - он не отметил. Но добавил, что позже сцена и юмор помогли преодолеть все комплексы. Об этом мужчина вспоминает так:

"Я выбрал для себя сцену как форму выживания. И мало времени прошло от того, что над тобой насмехаются до того момента, что смеются над тем, что ты делаешь. Этот переход очень важен. Он изменил мою жизнь, поэтому я дальше продолжал этим заниматься".

Сейчас же, по словам Жогло, на шутки о весе он не обижается. Он продолжает жить и не обращать внимания на насмешки со стороны.

"Вес - это наверное уже настолько пережевано мной, что ничего, что связано с моим избыточным весом не может меня никаким образом задеть. Вот так, чтобы аж это очень страшно ранило - я не могу уже даже вспомнить. Это было очень давно, более 15 лет назад", - подчеркнул Владимир.

Напомним, ранее известная британская актриса рассказала об издевательствах российского режиссера.

Вас также могут заинтересовать новости: