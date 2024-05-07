По словам военного, работники украинских спецслужб сработали на опережение.

На территории Украины работает много агентов влияния Российской Федерации. Об этом, комментируя попытку покушения на президента Владимира Зеленского, рассказал в эфире "Еспресо" военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Он отметил, что надо отдать должное профессионализму сотрудников СБУ, ведь "в условиях тщательно законспирированных агентов влияния, непосредственно в УГО, то есть в структуре, которая отвечает за сохранение жизни и здоровья нашего президента, удалось их обнаружить".

"Это очень крутое следствие многоуровневой и долговременной военной операции. Очевидно, что для Путина могли готовить подарок в виде убийства наших ключевых государственных и военных должностных деятелей. Но то, что наши сработали на опережение, - честь и хвала нашим спецслужбистам", - сказал Селезнев. Видео дня

По его словам, активизация контрразведывательной деятельности врага сейчас остается ключевым вопросом.

"Потому что сейчас, когда мы начинаем получать оружие, технику, боеприпасы от наших западных партнеров и перемещать ее по просторам Украины, крайне важно обезопасить от лишних глаз и ушей этот процесс. Нужно работать на опережение, чтобы не позволять россиянам путем своей шпионской сети выявлять логистические маршруты и пути перемещения оружия, которое очень нужно на поле боя", - подчеркнул военный.

Покушение на Зеленского: что известно

Служба безопасности Украины разоблачила сеть ФСБ, которая хотела ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, руководителя разведки Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. В сеть входило 5 агентов российской спецслужбы.

В результате операции были задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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