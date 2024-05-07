До прихода "асвабадителей" в селе проживало несколько сотен человек.

Село Работино, которое стало самой известной точкой прошлогоднего контрнаступления ВСУ, сегодня уже не существует. Сейчас это сплошная куча руин в голой степи, где между кучами битых камней валяются трупы российских оккупантов и сожженная техника захватчиков.

Наглядное понимание того, как сейчас выглядит территория села, дает видео, снятое с дрона бойцами 3-й бригады оперативного назначения "Спартан". Украинский мониторинговый проект Deep State отмечает, что эти кадры иллюстрируют российскую тактику ведения войны.

"Все вокруг усеяно трупами, сожженной техникой московитов, но они продолжают лезть как зомби без конца. Можно увидеть последствия "банзай-атак" в виде подбитой единицы, или одиночные остатки уродов в окопах, ямах и руинах. Закрепиться русне там трудно, ведь они сами сравняли все с землей", - говорят аналитики.

Отмечается, что ситуация вокруг бывшего села Работино остается очень сложной и динамичной.

"Просто сплошная серая зона, руины и смерть, которые за собой несет Московия", - говорят в Deep State.

Село Работино: что о нем известно

Согласно данным в открытых источниках, село Работино было основано в 1869 году, хотя как хутор оно существовало минимум за полвека до того. В те времена царизм активно способствовал заселению причерноморья различными народами, но это село было именно украинским.

Согласно переписи 2001 года, в селе проживало около 480 человек.

6 марта 2022 года село было захвачено российскими захватчиками и находилось под российским контролем до августа 2023 года. Бои за освобождение села начались 7 августа 2023 года и 23 августа оно окончательно было очищено от захватчиков. Во время этих боев украинские бойцы эвакуировали последних жителей села, которые еще там оставались.

Работино стало самой южной точкой украинского контрнаступления на этом направлении. С начала 2024 года россияне прилагают значительные усилия, чтобы вернуть под свой контроль то, что осталось от села, чтобы ликвидировать на карте все достижения летнего контрнаступления ВСУ.

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