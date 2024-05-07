Россияне сократили использование Крымского моста из-за того, что у них появились дополнительные маршруты.

Для ослабления возможностей захватнической армии ВСУ нужно бить не только по Крымскому мосту, но и по другим логистическим объектам агрессора. А это в свою очередь зависит от темпов поставок Украине западного вооружения, заявил в эфире телемарафона соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он подтвердил информацию о том, что россияне уже длительное время активно не используют Крымский мост из-за прикованного к нему внимания с украинской стороны. По словам Жмайло, сейчас Россия сосредоточилась на прорубке так называемого сухопутного коридора в Крым.

"Они уже построили около 63 км новых железнодорожных путей на временно оккупированных территориях Запорожья, Донецкой, Луганской, Херсонской областей. И обновили около 140 км тех путей, которые уже были. Их план до конца года - максимально связать оккупированные территории, Крым и терроторию Российской Федерации", - говорит эксперт.

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По словам Жмайло, россияне пытаются рассредоточить свою логистику, чтобы она не давала сбоев, и это будет для Украины большой проблемой.

"В конце концов Крымский мост будет поражен, эти новые логистические маршруты россиян также будут уничтожены. Это зависит от многих факторов, в частности, планирования, и самое главное, от темпов поставок Украине западного вооружения. Чем быстрее будут темпы, чем лучше будет налажена наша логистика, тем быстрее мы можем перехватить инициативу, которая к сожалению, пока сохраняется за россиянами из-за, собственно, того, что Украина полгода не получала помощи от западных союзников", - сказал эксперт.

Жмайло подчеркнул, что важно рассматривать уничтожение всех логистических маршрутов, как первоочередную цель.

"Пехота - выигрывает битвы, а логистика - выигрывает войны. Поэтому все логистические маршруты являются нашей целью номер 1. Если бы российская передовая не получала достаточного количества боеприпасов, вооружения или элементарно продукты питания или питьевую воду, тем быстрее их наступление и то продвижение, которое мы сейчас видим, начнет хромать и у россиян тогда начнутся проблемы", - отметил он.

Жмайло подчеркнул, что важным этапом в сбивании наступательного потенциала россиян является не только уничтожение логистических маршрутов, но и всех военных баз в Крыму, командных пунктов, которых насчитывается там ориентировочно от 150 до 200 приоритетных целей.

Россияне боятся пользоваться Крымским мостом: что известно

Как сообщал УНИАН, издание The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков крупнейшего частного разведывательного агентства Molfar заявило, что после неоднократных атак Украины РФ прекратила использовать Крымский мост для обеспечения своих войск. Отмечалось, что оккупанты перешли на использование сухопутных маршрутов через оккупированную территорию. В связи с этим отмечалось, что мост "больше не может представлять собой эффективную военную цель для вооруженных сил Украины".

4 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя строительство Россией железной дороги в Крым, сказал, что в разведке следят за этим и будут "корректировать" план оккупантов.

Он отметил в частности о важности этого проекта для россиян, потому что речь идет об обеспечении военных поставок, с которыми сейчас уже не способен справиться Керченский мост.

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