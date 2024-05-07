Прототипы лазерных систем ПВО, развернутые армией США, уничтожили вражеские дроны на Ближнем Востоке.

В течение полувека американские военные вкладывали десятки миллиардов долларов в исследования и разработку лазерного оружия и теперь оно используется в бою. Армия использует лазеры для уничтожения вражеских беспилотников на Ближнем Востоке.

Издание Forbes пишет, что Даг Буш, глава отдела закупок армии, подтвердил использование такого оружия. Судя по всему, речь идет о системе под названием P-HEL. Она основана на лазере Locust компании BlueHalo, работающей в оборонном секторе, - коробчатом устройстве на поддоне, предназначенном для стационарной обороны, которое управляется с помощью игрового контроллера Xbox. Оружие выпускает маломощный 20-киловаттный лазерный луч, который за считанные секунды сбивает дрон.

В ноябре 2022 года армия начала использовать первый P-HEL за рубежом, а в этом году будет развернута вторая единица, что делает его первой "крупной системой лазерного оружия", которая будет развернута в оперативном режиме, сказал генеральный директор Джонатан Манимейкер. По его словам, у Locust было "значительное" количество успешных столкновений, в которых она сжигала беспилотники в небе.

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Лазеры дешевле ракет

Так называемое оружие направленной энергии, которое используют электромагнитное излучение, чтобы поджарить электрические компоненты цели, намного дешевле, чем ракеты. Согласно отчету GAO за 2023 год, стоимость одного выстрела составляет от 1 до 10 долларов за дизельное топливо, необходимое для выработки электроэнергии. Еще одно преимущество лазерного оружия - скрытность. Лучи обычно невидимы и бесшумны.

Правда, лазерные системы дороги в изготовлении. Первые прототипы P-HEL стоили 8 миллионов долларов за штуку; прототипы системы, установленной на транспортном средстве, с более мощным 50-киловаттным лазером под названием DE M-SHORAD обошлись в 73 миллиона долларов.

Проблемы лазерного оружия

Нынешнее поколение прототипов маломощных лазеров сталкивается с вопросами об их эффективности. Лазерам мешают песчаные бури, дождь, туман и дым. Даже в ясный день турбулентность воздуха может расфокусировать и ослабить их.

Мощному микроволновому оружию не мешает погода, но оно, как правило, имеет меньший радиус действия. Компания Epirus из Южной Калифорнии поставила армии четыре прототипа своей системы Leonidas в рамках контракта стоимостью 66 миллионов долларов. Генеральный директор Epirus Эни Лоури рассказал, что система может создать "стену" энергии на расстоянии сотен ярдов от периметра базы и уничтожить несколько дронов одновременно, функционируя как последний рубеж многоуровневой противовоздушной обороны.

По словам Лоури, для защиты среднего аэродрома потребуется шесть таких систем. Стоимость четырех прототипов составила 13 миллионов долларов за штуку.

Тем временем Министерство обороны финансирует работу над мощными лазерами, включая 300-киловаттные системы от компаний Lockheed Martin, General Atomics и nLight, которые смогут поражать более крупные и быстрые цели, такие как крылатые ракеты.

США также вкладывают средства в израильские разработки. Так, пакет военной помощи Израилю включает 1,2 миллиарда долларов для финансирования разработки Iron Beam. Лазер мощностью 100 кВт от израильского оборонного подрядчика Rafael предназначен для поражения ракет и беспилотников. Израиль надеется поставить его на вооружение к концу следующего года, и Пентагон может быть заинтересован в нем как в альтернативе разрабатываемым системам.

Если Пентагон примет решение о масштабном применении какого-либо из существующих прототипов лазера, оборонным подрядчикам может потребоваться время, чтобы наладить массовое производство. Лишь несколько компаний производят ключевые компоненты, такие как оптика.

Лазерное оружие для Укрианы - что известно

Издание The Telegraph писало, что лазерное оружие DragonFire, способное сбивать вражеские дроны и ракеты, стоимостью всего 10 фунтов за выстрел, появится на военных кораблях Британского флота к 2027 году.

При этом это оружие может быть использовано в Украине еще раньше, поскольку военные быстро осваивают передовые технологии.

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