Речь идет о ракетном корабле "Тайфун" и патрульном корабле проекта 22160 "Виктор Великий".

На верфи Зеленодольского завода в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и патрульный корабль проекта 22160 "Виктор Великий".

Они предназначены для Черноморского флота РФ. Об этом сообщает "Крым.Реалии". Там ссылаются на заявление Минобороны РФ, в нем говорится:

"Оба корабля относятся к третьему рангу судов, имеют сравнительно небольшие габариты и водоизмещение. Эта особенность предоставляет возможность их перебазирования по внутренним водным путям". Видео дня

Ранее в российском Минобороны также заявляли, что "Тайфун" и "Виктор Великий" будут спущены на воду в мае, в один день. Также "Тайфун" называли одним из самых маленьких носителей "Калибров".

Корабли проектов 22800 и 22160 - что о них известно

Представители проекта 22800 (шифр "Каракурт") являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны. Они относятся к кораблям третьего ранга. На сегодняшний день построено 6 "Каракуртов". Основой ударного ракетного вооружения проекта 22800 являются ракеты семейства "Калибр-НК". Восемь ячеек универсального корабельного стрелкового комплекса 3С14 расположены в задней части надстройки "Каракурта".

Представители проекта 22160 являются патрульными кораблями (корветами) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны. Корабль спроектировали в "Северном ПКБ". Он стал первым российским кораблем с применением модульной концепции вооружения.

На данный момент в эксплуатации находятся 3 таких корабля. Один из них - "Сергей Котов" - был потоплен украинскими разведчиками в марте этого года с помощью морских беспилотников.

Другим эффективным оружием против российских кораблей оказалась франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля" Storm Shadow, также известная как SCALP EG. Именно с помощью нее в прошлом году удалось повредить новый российский корабль "Аскольд".

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