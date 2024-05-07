Известная украинская певица едва не загремела в тюрьму: что случилось

Она торговала контрабандой в Польше.

Украинская певица TAYANNA рассказала о сложном детстве и вспомнила ситуацию, из-за которой едва не оказалась за тюремной решеткой. По ее словам, в их семье было четверо детей, поэтому родителям приходилось тяжело работать, чтобы обеспечить их всех необходимым.

Мама артистки, например, ездила в Польшу, где продавала контрабанду - сигареты, водка, спортивные костюмы, носки и другое. Папа певицы в это время оставался с детьми.

Позже, когда TAYANNA выросла, она поехала учиться в музыкальную академию в Кракове. Это было бесплатно, но деньги на личные расходы ей все же нужны были, поэтому она решила вместе с мамой продавать контрабанду.

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"Мне тогда было 15 лет, мы снова поехали в Польшу. Мы приехали в Пшемышль, выходим из поезда и как раз в тот день был рейд, когда вышла полиция и забрала всех из поезда. Нас повезли в отделение. Я вообще не понимала, что происходит. Тогда было очень страшно, меня еще такая злоба брала: разве вы не понимаете, что мы ездим не от того, что нам классно, а потому что нам нужно заработать деньги, чтобы как-то жить", – рассказала артистка в программе "Песня моей жизни".

К счастью, певице и ее маме все же удалось вырваться из полицейского отделения. Чтобы избежать наказания, она спела полицейским песню Bon Jovi - It's my life. Они настолько прониклись исполнением певицы, что отпустили ее с мамой из отделения.

"Смотрю на полицейского, а он плачет. Смотрю на маму, мама на меня. Мы те носки, эти сигареты упаковываем обратно в чемодан. Они паспорта отдали, спросили, куда едем и помогли нам выбраться оттуда", - призналась артистка.

Напомним, ранее TAYANNA откровенно рассказала, свободно ли ее сердце.

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