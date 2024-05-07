Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и тому подобное.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Министерство внутренних дел запустило сегодня два новых сервиса для военнослужащих: электронный кабинет пострадавшего и контактный центр по вопросам социальной защиты - 1536.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства со ссылкой на министра Игоря Клименко. "Первый - электронный кабинет пострадавшего на сайте МВД Украины. Там военнослужащие НГУ, ГПСУ, полицейские, ГСЧСники, которые имеют статус пострадавших, а также члены их семей, могут получить доступ к своим учетным данным и оставить запрос на медицинскую, психологическую, юридическую помощь. Необходимо только зарегистрироваться в Едином окне для граждан", - говорится в сообщении.

Параллельно начал работу контакт-центр по вопросам соцзащиты. "Специалисты горячей линии с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 будут консультировать по получению психологической, медицинской и денежной помощи, начислению льгот, назначению пенсии и т.д.", - пояснил Клименко.

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Он отметил, что всесторонняя поддержка и надлежащая социальная защита для наших воинов является важной задачей МВД и составляющей украинской доктрины, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

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Как сообщал УНИАН, МВД изучает мнение нынешних и потенциальных владельцев оружия в связи с планами создать в Украине новый сервис получения разрешения на оружие в государственном приложении "Дия".

Результаты опроса помогут: лучше понимать потребности владельцев оружия; приоритезировать разработку услуг; упростить процесс получения разрешений в сфере оборота оружия. Пройти опрос можно на сайте МВД.

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