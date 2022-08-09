По словам премьер-министра, этот вопрос следует решить на общеевропейском уровне, но Финляндия готова действовать и самостоятельно.

Евросоюз должен ограничить выдачу туристических виз гражданам Российской Федерации.

Такое мнение выразила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью Yle.

"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", – сказала она

По ее словам, этот вопрос следует решить на общеевропейском уровне, но Финляндия готова действовать и самостоятельно.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", – отметила Марин.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

На такое предложение Эстонии отреагировали и в Киеве. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак согласился с премьером, отметив, что надо вернуть Россию в СССР, по которому она так скучает.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

Из-за этих заявлений в Кремле началась истерика. В частности, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал предложение Эстонии "очередной нацистской хренью в адрес граждан России", а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — "это процесс, который не имеет перспектив", а "иррациональность мышления (тех, кто это предлагает) зашкаливает".

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