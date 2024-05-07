Россияне молчат об этом инциденте, но информация просочилась в СМИ.

Российский самолет сбросил бомбу на село в Краснодарском крае РФ.

Как пишет ASTRA со ссылкой на информированные источники, "внештатное схождение" боеприпаса с российского самолета произошло в селе Воронцовка Краснодарского края.

"После падения бомба взорвалась. Предварительно пострадавших нет", - пишет канал. Видео дня

Российские бомбы падают на своей территории - что известно

Российские самолеты довольно часто сбрасывают авиационные бомбы на российской территории. Об этом тщательно молчат, но информация просачивается в СМИ.

Накануне стало известно, что российские самолеты уронили две бомбы за 2 дня на Белгородскую область. 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин. Позже источники канала в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

ФАБ-250 также обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для дальнейшего уничтожения.

Только в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20 авиабомб на российскую или оккупированную территории.

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