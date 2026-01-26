Северные города России погрузились в блэкаут: что произошло

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в халатности.

Блэкаут накрыл север Российской Федерации. Мурманск и Североморск, а также прилегающие районы уже четвертый день без электричества, потому что старая инфраструктура не выдержала морозов.

Издание Bloomberg пишет, что 23 января возле Мурманска рухнули пять опоры линии электропередачи, что привело к перебоям в электроснабжении, а впоследствии и в водо- и теплоснабжении города и соседнего Североморска - главной базы Северного флота РФ.

По словам властей, водоснабжение и отопление в районе почти восстановили на выходных, но перебои с электроснабжением продолжаются, поскольку оператор энергосистемы ожидает новые опоры, а суровые погодные условия затрудняют ремонтные работы.

Инцидент подчеркивает нагрузку на стареющую энергосистему России, ведь десятилетиями используемая инфраструктура становится все более уязвимой для экстремальных погодных условий и сбоев. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по подозрению в халатности, заявив, что оператор энергосистемы не обеспечил надлежащее обслуживание линий электропередачи.

Мурманская область на северо-западе России, граничащая с Норвегией и Финляндией, - важный промышленный центр и место деятельности таких компаний, как крупнейший российский горнодобывающий концерн "ММК Норильский никель" и производитель удобрений "ФосАгро".

Население Мурманска и Североморска составляет в совокупности около 300 000 человек, хотя власти не сообщили, сколько потребителей остаются без электричества.

25 января губернатор региона Андрей Чибис объявил в Мурманске чрезвычайное положение. Он предупредил, что спрос на электроэнергию может достигнуть пика, когда люди вернутся на работу и в школу, что может привести к новым отключениям электроэнергии во избежание аварий.

Блэкаут в России - последние новости

Россия постоянно бьет по украинской энергетической системе, пытаясь погрузить страну во тьму. Киев не остается в долгу. Так, украинские дроны неоднократно наносили удары по нефтяным и газовым объектам РФ.

Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что силы беспилотных систем ВСУ работают над тем, чтобы устроить россиянам блэкаут.

Кроме того, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил, что Украина активно работает по России беспилотниками и одновременно наращивает применение ракет.

