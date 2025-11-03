Украине ракеты способны пробивать российскую защиту на станциях и НПЗ, считает Валерий Романенко.

Украина активно работает по России беспилотниками и одновременно наращивает применение ракет. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал Валерий Романенко - авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

"Рута" уже говорят, что используется по полной. С поступлением ракет "длинная рука" украинских ударных средств дальнобойных будет еще активнее работать. Ну и, кроме того, не следует забывать, что активизировались наши военно-морские силы с "Нептунами", которые тоже уничтожают и российскую энергетику, и российскую промышленность. Все время поступают сообщения об успешных ударах по важным российским объектам", - сказал Романенко.

Он добавил, что РФ пытается защитить свои объекты решетками от дронов. Однако Силы обороны Украины распределяют средства поражения, нанося удары ракетами по приоритетным целям.

"Некоторые трансформаторные станции спокойно можно поразить беспилотникам с боевой частью до сотни килограммов. А Нептун все же несет где-то 360 кг по последним данным. И после Нептуна ту же станцию уже надо разбирать на металл и ставить новую. Поэтому по более важным станциям, где действительно может быть антидроновая защита, Нептун прорвется и поразит так, что потом ремонту, как говорится, не подлежит", - добавил Романенко.

Удары по РФ: важные новости

Ранее Генштаб подтвердил поражение Силами обороны Украины Саратовского НПЗ на территории РФ. Сообщается, что это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, которое привлечено к обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

Между тем Euronews отмечает, что украинские БПЛА изменили географию войны, нанося удары по российским стратегическим целям. Это заставляет РФ рассредоточивать поставки, перебрасывать резервы и усиливать ПВО вдали от фронта.

