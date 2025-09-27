Президент Украины призывает цивилизованный мир не проявлять слабость в отношении РФ.

Международным союзникам и партнерам Украины не надо бояться реагировать на действия России так же, как действует сама РФ. В частности, если Россия угрожает Киеву блэкаутом, то в Москве должны понимать, что тоже могут остаться без света.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

В частности, у президента спросили, что повлияло на изменение видения президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Видео дня

"Действительно, я поделился с ним некоторым видением. Реалиями на поле боя. И некоторым видением того, что могло бы быть. И я считаю, что есть влияние на Россию. И не надо ждать мягких шагов со стороны России в сторону Украины", - отметил Зеленский.

Как сказал президент, Украина должна реагировать на действия России соответственно.

"Не надо этого бояться. И не надо быть очень осторожными в риторике с "русскими", если они угрожают. Я считаю, что такая же риторика должна быть и у цивилизованных стран. Быть цивилизованными с нецивилизованными - мне кажется, это ошибка. Как в риторике, так и в более содержательных шагах относительно поля боя и [ударов - УНИАН] вглубь Российской Федерации", - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, Россия определяет цель, чтобы погрузить Украину в "блэкаут":

"Если Россия уничтожает и ставит цель "блэкаута" в Украине, и ставит эту цель каждую зиму - я не уверен, что ответ от нас и других партнеров должен быть другим. Россия должна четко знать, что цивилизованные страны отличаются от диких тем, что они никогда не начинают первыми, и не являются агрессорами. Но это не значит - что они слабые".

Как отметил Зеленский, не надо проявлять слабость.

"Если угрожают, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России", - подчеркнул Зеленский.

Угроза блэкаута в Украине

Как сообщал УНИАН, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко считает, что надо заранее подготовиться, потому что ближайшей зимой могут быть отключения света, поскольку российские захватчики будут атаковать ракетами и ударными дронами энергетические объекты.

Вас также могут заинтересовать новости: