США не накладывали санкций на китайский порт, принимающий подсанкционный российский газ.

России уже удалось обойти американские санкции против газового завода Arctic LNG 2 благодаря Китаю, что ставит под сомнение эффективность и новых ограничений США в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", введенных 22 октября, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что во времена президентства Джо Байдена США ввели санкции в отношении указанного проекта и долгое время газ, который был произведен на его мощностях, никого не интересовал. Однако с августа 2025 года Россия смогла отправить 11 танкеров со сжиженным природным газом с этого завода, как свидетельствуют данные отслеживания судов.

Журналисты отмечают, что газ с завода Arctic LNG 2 привлекает Китай, поскольку он поставляется по сниженной цене по сравнению с конкурентами, а потребность в сжиженном газе Поднебесной только растет.

"Но чтобы покупать его без риска вторичных санкций со стороны США, Китай фактически выделил порт Бейхай для российского арктического СПГ - с момента, как терминал начал принимать газ из России, ни один другой танкер СПГ не причаливал в Бейхай", - отмечают журналисты.

Аналитик компании Argus, которая предоставляет данные о перемещении кораблей, Мартин Сеньор объясняет такой выбор Поднебесной тем, что оператор терминала - государственная компания China Oil & Gas Pipeline Network, владеет преимущественно китайскими активами и мало зависит от мировой финансовой системы, основанной на долларе.

"Это делает порт и его владельца менее уязвимыми к риску вторичных санкций со стороны США", - отмечает эксперт.

Журналисты обращают внимание, что Вашингтон не вводит санкции против этого объекта, хотя Великобритания наложила санкции на терминал еще в начале октября, назвав его "организацией, участвующей в поддержке российского энергетического сектора". В то время представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин "последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве".

"Эта реальность не сулит ничего хорошего для эффективности нефтяных санкций против России, введенных на этой неделе", - считает партнер-основатель компании Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners Рональд Смит.

"Арктик СПГ 2" и санкции США против России

Проект Arctic LNG 2 длительное время находится под санкциями США и покупатели сначала боялись покупать это "голубое топливо" из-за возможности попасть под вторичные американские санкции. Однако в августе 2025 года Китай решился стать первым покупателем. Несмотря на американские ограничения Поднебесная продолжает активно покупать российский газ из Arctic LNG2.

22 октября США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Отмечается, что, кроме "Роснефти" и "Лукойла", санкции затронут компании, которые прямо или на 50% и более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Эксперты считают, чтосанкции приведут к снижению нефтегазовых доходов России.

