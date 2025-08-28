Россия планирует утроить экспорт сжиженного природного газа до 2030 года.

Танкер с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с российского экспортного объекта, на который наложены санкции США, впервые пришвартовался в Китае, пишет Bloomberg.

Согласно данным отслеживания, судно Arctic Mulan, перевозившее топливо с занесенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, пришвартовалось к терминалу СПГ в китайском Бейхае.

Отмечается, что проект Arctic LNG 2 попал под санкции при администрации президента США Джо Байдена и начал экспортировать топливо на так называемом теневом флоте в прошлом году. Однако ни один такой танкер ранее не заходил в импортные терминалы, поскольку покупатели опасались реакции США.

Arctic LNG 2, возглавляемый Novatek PJSC, играет ключевую роль в планах России утроить экспорт СПГ до 2030 года. Таким образом РФ стремится выйти на новые рынки после резкого падения трубопроводных поставок традиционным покупателям из Европы.

Кроме давления на Индию из-за импорта российской нефти, США пока воздерживаются от ужесточения ограничений против покупателей российского СПГ. Причина кроется в стремлении Вашингтона способствовать заключению соглашения о прекращении огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его личные переговоры с Владимиром Путиным в августе были "чрезвычайно продуктивными".

Ранее Reuters писал, что во время мирных переговоров чиновники России и США обсудили несколько энергетических соглашений. Среди затронутых вопросов была возможность возвращения Exxon Mobil в российский нефтегазовый проект "Сахалин-1", а также возможность закупки Россией американского оборудования для проектов по производству СПГ, таких как Arctic LNG 2, который находится под западными санкциями.

Также сообщалось, что удары украинских дронов по российским нефтепроводам и двойное повышение пошлин США на товары из Индии начали бить по экспорту нефти из Москвы.

