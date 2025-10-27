Санкции вряд ли остановят экспорт нефти из России, но значительно снизят ее доходы.

Существует мнение, что западные санкции против российского экспорта нефти практически бессмысленны, поскольку рынок быстро находит способы поддерживать бесперебойность грузопотоков.

Как пишет Reuters, ожидается, что российские экспортёры нефти смогут обойти любые новые санкции, в том числе и санкции США против "Лукойла" и "Роснефти", используя тайный флот танкеров, множество посредников и банковских схем, исключающих использование долларов США.

В результате любые перебои с экспортом российской нефти будут кратковременными и ограниченными по масштабу, однако это не означает, что санкции - напрасная трата времени, подчеркивает издание.

"Если цель состоит в том, чтобы предотвратить экспорт российской нефти, лишив её оставшихся покупателей в Китае и Индии, то эти меры, вероятно, окажутся неэффективными. Если цель состоит в том, чтобы сохранить российские баррели на мировом рынке, но сократить доходы Москвы от продажи своей нефти, то санкции могут оказаться несколько более эффективными", - говорится в статье.

Как отмечает издание, новые санкции делают сотрудничество с Москвой более рискованным для нефтеперерабатывающих заводов в Китае и Индии, которые являются единственными крупными покупателями российской нефти.

В результате они, вероятно, потребуют более существенных скидок, чтобы продолжить импорт российской нефти. Кроме того, использование теневого флота и посреднических торговых компаний также увеличивает стоимость транспортировки российской нефти.

Исключение российских нефтяных компаний из глобальной банковской системы, работающей в долларах США, также влечет за собой снижение доходов от продажи нефти, поскольку прохождение денег через сложные подставные компании и многочисленные офшорные юрисдикции означает, что каждый посредник получает свою долю.

"В то же время, очевидно, что западные санкции против России не оказывают заметного влияния на убеждение президента Владимира Путина в необходимости прекратить войну в Украине, и они вряд ли приведут к значительному сокращению объемов экспорта", - пишет издание.

В то же время многое будет зависеть от того, удастся ли Трампу достичь торговых соглашений с Индией и Китаем, и будет ли российская нефть частью этих соглашений. Вероятно, и Нью-Дели, и Пекин потребуют от Вашингтона значительных уступок, если они прекратят или значительно сократят импорт российской нефти.

Санкции против РФ

Эксперты отмечают, что санкции могут значительно изменить расстановку сил на континенте. В частности, такие шаги США помогут европейцам навсегда избавиться от зависимости от России. Не исключено, что некоторые компании начнут продавать акции и российские активы, не имея возможности зарабатывать на поставках нефти в ЕС.

В то же время, другие аналитики, хоть и называют санкции значительными, но сомневаются в их немедленном влиянии на военные цели РФ.

