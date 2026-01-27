Выпад в сторону ЕС: Словакия сделала важное заявление по импорту российского газа

Недавно Европейский совет окончательно запретил импорт российского газа в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна намерена обжаловать решение Европейского Союза о прекращении импорта российского газа. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Словакия присоединится к иску Венгрии в Европейский суд. Страны аргументируют свою позицию значительной зависимостью от российских энергоресурсов. Они считают, что запрет сделает невозможным стабильное энергоснабжение.

По словам Фицо, Словакия и Венгрия будут подавать отдельные иски, поскольку не существует процессуального механизма для их объединения в одно дело. В то же время он добавил, что стороны будут координировать свои действия.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже заявлял, что Будапешт и Братислава планируют обратиться в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по поэтапному отказу от российских энергоресурсов.

Запрет на импорт российского газа в Евросоюз

Недавно в Европейском Совете приняли решение об окончательном поэтапном запрете импорта российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС.

Предполагается, что запрет на импорт "голубого топлива" должен вступить в силу через шесть недель после того, как решение Европейского Совета вступит в силу.

Для действующих контрактов на поставку газа предусмотрен переходный период. По мнению специалистов, благодаря такому подходу удастся ограничить влияние запрета на цены и рынки.

Напомним, план отказа от российского газа в Европейском Союзе представили в июне прошлого года. Как тогда сообщалось, члены блока должны завершить импорт "голубого топлива" в конце 2027-го.

