Словакия активно продает оружие Украине, несмотря на предвыборные обещания Фицо

Словакия демонстрирует самую быструю в мире динамику роста экспорта оружия по отношению к общему экспорту.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал перед вступлением в должность, что "ни одна пуля" не будет доставлена его правительством в Киев, но военная промышленность страны процветает, в основном благодаря спросу на передовой в Украине. Об этом сообщает Kyiv Post.

В издании напомнили, что с момента прихода к власти в октябре 2023 года Фицо, известный как один из самых дружественных к Москве лидеров стран Евросоюза, выступил за прекращение военной помощи Украине, утверждая, что это якобы "только затягивает войну".

Отмечается, что Фицо критиковал санкции ЕС против Москвы и выступал против амбиций Украины в отношении НАТО. Он также встречался с российским диктатором Владимиром Путиным, что вызвало недовольство других лидеров блока, которые игнорировали главу Москвы.

"Но пока правительство в Братиславе отказалось от вооружения Киева, частные производители оружия Словакии получают прибыль, продавая оружие Украине", - утверждают в издании.

В 2024 году экспорт вооружений Словакии вырос до 1,15 миллиарда евро, что составляет примерно 1% от экономического производства страны. Это примерно в два раза больше, чем зафиксировано в 2023 году, и примерно в десять раз больше, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По данным аналитической и консалтинговой компании Oxford Economics, Словакия стала одним из самых быстрорастущих экспортеров оружия в мире по доле в общем экспорте, и этот показатель вырос примерно до 0,7% в период с 2022 по 2024 год.

По этому показателю Словакия опередила крупнейших экспортеров оружия, в частности США, Польшу и Чехию. И хотя 2025 год не был включен в статистику, словацкий новостной портал SME оценивает, что экспорт вооружений мог достичь от 1,7 до 2% ВВП прошлого года - это рекордный показатель.

Заместитель министра обороны Словакии Игорь Мелихер заявил, что эта тенденция "не свидетельствует о поддержке войны, а о поддержке торговли".

"Словацкое правительство пообещало своим гражданам в своем манифесте, что не отправит ни одной пули из наших государственных складов в Украину, и мы придерживаемся этого обещания", – сказал Мелихер в августе 2025 года.

"Мы присоединились к Европейскому Союзу из-за ценностей, которые мы разделяем. Мы также уважаем свободный рынок. Поэтому ограничение компаний оборонной промышленности было бы довольно лицемерным с нашей стороны", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, Венгрия, Словакия и еще несколько стран против вступления Украины в НАТО.

"На саммите в Вашингтоне в прошлом году союзники договорились об необратимости пути вступления Украины в НАТО. Однако есть и практический аспект. Он заключается в том, что несколько союзников прямо заявляют, что не дадут своего согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны, как Венгрия, США и Словакия, а возможно, и еще несколько государств", - сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что сейчас идет активная работа над гарантиями безопасности для Украины. Он подчеркнул, что они должны сделать невозможным повторное нападение России.

