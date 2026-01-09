Обстрел Киева: Кличко призвал киевлян по возможности выехать из столицы

Эта атака была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

Половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Коммунальщики обеспечили социальные учреждения - в частности, больницы и роддомы - мобильными котельными. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян. Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее", - написал он в Telegram.

Кличко подчеркнул, что эта комбинированная атака на Киев была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы. По его словам, городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

"Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", - отметил мэр.

Из-за ночных обстрелов российскими оккупантами объектов критической инфраструктуры в ночь на 9 января в части районов Киева возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой. В частности, отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском и Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

На левом берегу Киева применяются аварийные отключения света. При этом на правом берегу столицы опубликованные ранее графики продолжают действовать.

Также в КГГА сообщали, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела столичный транспорт курсировал с изменениями – движение поездов метро было ограничено. По состоянию на 11:05 работа "красной" линии метрополитена была восстановлена в обычном режиме.

