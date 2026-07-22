Запасов на 100 млрд кубов: в Черном море начнут добычу на огромном месторождении газа

Производственная платформа установлена, запуск состоится уже в ближайшее время.

Компании OMV Petrom и Romgaz завершили установку морской добывающей платформы для разработки проекта месторождения природного газа Neptun Deep в Черном море у побережья Румынии. Его запасы оцениваются примерно в 100 млрд кубометров, сообщает Romania Insider.

Проект Neptun Deep включает газовые месторождения Domino и Pelican South и состоит из десяти добывающих скважин, трёх подводных добывающих систем, морской перерабатывающей платформы, экспортного трубопровода до румынского города Тузла к югу от порта Констанца и газоизмерительной станции.

Проект призван превратить Румынию в крупнейшего производителя природного газа в Европейском Союзе. Начало добычи запланировано на 2027 год.

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Проект Neptun Deep – что известно

Производственная платформа "Neptun Alpha" была установлена примерно на 120 метров ниже уровня моря в Чёрном море. Платформа весом более 16 500 тонн и высотой более 225 метров была установлена с помощью Saipem 7000 – одного из крупнейших в мире полупогружных крановых судов.

Кроме того, на данный момент завершено бурение 6 из 10 эксплуатационных скважин и прокладка 160-километрового трубопровода, соединяющего платформу с берегом. Реализация проекта продолжается путем прокладки межпромысловых подводных трубопроводов и шлангопроводов для соединения всех морских элементов. После этого будут проведены тщательные испытания в рамках подготовки к плановому началу добычи в 2027 году.

Установка морских сооружений весом примерно 16 500 метрических тонн, что эквивалентно примерно двум Эйфелевым башням, является чрезвычайно сложной и точной операцией. Опорная конструкция была закреплена на морском дне путем забивки восьми свай, каждая из которых имеет диаметр более двух метров. Верхние платформы полностью автоматизированы и могут управляться дистанционно.

В ближайшее время проект перейдёт на новый этап, посвящённый подключению всех компонентов системы: продолжении бурения производственных скважин, установке и интеграции подводной инфраструктуры, подключении морских сооружений к транспортному трубопроводу и внедрении комплексной программы испытаний.

Месторождение Neptun Deep – последние новости

Эксперт Максим Гардус отметил, что Neptun Deep – крупнейший новый газовый проект Европейского Союза за последние годы. Его разрабатывают румынская государственная компания Romgaz и австрийская OMV Petrom, дочерняя структура OMV. Запасы оцениваются примерно в 100 млрд кубометров газа, что превышает годовой объем потребления газа всей Центральной Европой.

Neptun Deep в перспективе может частично покрыть потребности в газе Венгрии, граничащей с Румынией. Это позволило бы значительно снизить зависимость Будапешта от российского газа.

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