Евросоюз закупил рекордный объем газа с ведущего российского завода

Европа закупила почти весь сжиженный природный газ, произведенный на "Ямал СПГ".

В первой половине 2026 года Европа импортировала рекордный объем сжиженного природного газа с ведущего российского завода, выкупив почти всю продукцию сибирского предприятия. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Financial Times.

Закупки ЕС у "Ямал СПГ", который контролирует российская частная компания "Новатэк", в первой половине 2026 года достигли рекордных 9,89 миллиона тонн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эти данные подчеркивают, что Европа по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении работы главного российского предприятия по производству СПГ. По оценкам неправительственной организации Urgewald, Европа могла заплатить за эти поставки до 6 млрд евро. Как свидетельствуют данные Kpler, крупнейшими европейскими покупателями стали Франция, Бельгия и Испания, которые в первой половине 2026 года импортировали из "Ямал СПГ" соответственно 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн СПГ.

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Представитель Urgewald по вопросам санкций Себастьян Реттерс назвал эти показатели "поразительными", особенно с учетом того, что поставки СПГ осуществлялись в период усиления российских ударов по украинской энергетике и гражданским объектам.

Правила ЕС уже запрещают закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам. Это означает, что для каждой партии с "Ямал СПГ", направляющейся в Европу, таможенные органы страны-импортера должны подтвердить, что поставка осуществляется в рамках долгосрочного контракта.

С 1 января 2027 года в Евросоюзе вступит в силу запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Это вынудит Москву искать альтернативные маршруты сбыта. Запрет на импорт российского трубопроводного газа вступит в силу позднее в том же году.

Готовность Европы принимать грузы с "Ямал СПГ" имеет решающее значение для этого проекта, ведь он зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7. Объемы поставок с завода в значительной степени зависят от быстрого оборота таких судов в европейских портах. Альтернативный маршрут в Азию через Северный морской путь более рискован и занимает значительно больше времени.

Кроме того, танкеры ледового класса, перевозящие продукцию "Ямал СПГ", по-прежнему в значительной степени зависят от европейских судоремонтных предприятий, в частности верфи Damen в Бресте (Франция) и Fayard A/S в Дании.

Хотя в первой половине года Европа увеличила импорт из "Ямал СПГ", поставки в Азию сократились на 74% – до чуть более 510 тыс. тонн. Частично это объясняется тем, что некоторые международные судоходные компании, страховщики и финансовые учреждения опасаются попасть под европейские санкции.

Справка УНИАН. "Ямал СПГ", запущенный Владимиром Путиным в 2017 году, остается крупнейшим в России производителем сжиженного природного газа. Его проектная мощность составляет 17,4 млн тонн в год, хотя фактический объем производства часто превышает эти показатели.

Помимо "Новатэка", долями в проекте владеют французская TotalEnergies и китайская CNPC. В феврале генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания может полностью прекратить экспорт СПГ из России после вступления в силу запрета ЕС.

Экспорт российских энергоресурсов – последние новости

В июне УНИАН сообщил, что поставки нефти из России достигли пикового уровня за весь год. Рост поставок "черного золота" происходит на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые вынуждают россиян увеличивать поставки за границу нефти, которую невозможно переработать внутри страны.

Ситуация для Кремля гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Недавно цена на основной сорт российской нефти упала до уровней, которые фиксировались до начала конфликта на Ближнем Востоке. Это усиливает давление на государственный бюджет Кремля, который и без того испытывает значительную нагрузку из-за войны против Украины.

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