Европа рискует встретить зиму с самыми низкими запасами газа за последние 15 лет, – FT

Такие низкие показатели стали следствием конфликта между США и Ираном.

Европейский Союз может войти в следующий отопительный сезон с самым низким уровнем запасов газа как минимум за последние 15 лет. Это создает риск роста цен на "голубое топливо" для бизнеса и домохозяйств зимой, пишет Financial Times.

По прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, к завершению сезона закачки газа, который традиционно длится с апреля по октябрь, хранилища будут заполнены лишь на 76%. Это станет самым низким показателем максимального заполнения хранилищ как минимум с 2011 года.

Отмечается, что такие низкие показатели стали следствием того, что из-за конфликта между США и Ираном были приостановлены поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется пятая часть мировых объемов, а также из-за сокращения добычи в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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После особенно холодной зимы сезон пополнения запасов в ЕС начался при заполненности хранилищ всего в 28%, что ниже обычного уровня для этого периода. В настоящее время этот показатель в среднем составляет 48%.

После совместных ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля цены на газ в Европе резко выросли, но в последнее время они остаются относительно стабильными. В то же время это создало другую проблему, поскольку цены на европейских газовых хабах упали слишком низко, чтобы привлечь дополнительные партии СПГ, прежде всего из США.

"Мы находимся на критическом этапе лета для планов пополнения запасов газа в Европе. Хотя объявленное соглашение между США и Ираном привело к снижению цен на газ и породило надежды на возвращение на рынок большого объема поставок из стран Персидского залива, чем дольше мы будем наблюдать ограничения поставок СПГ, тем меньше будут европейские запасы газа в начале зимы и тем выше будет вероятность зимних скачков цен", – отметила аналитик Argus Media Наташа Филдинг.

В настоящее время эталонные европейские цены на газ составляют около 40 евро за мегаватт-час. Это лишь немного выше уровня, который был до начала войны между США и Ираном 28 февраля, и значительно ниже рекордных 342 евро за мегаватт-час, зафиксированных после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В Европейской комиссии заявили, что текущие уровни запасов пока не вызывают опасений относительно энергетической безопасности. В Еврокомиссии добавили, что 80% заполнения хранилищ достаточно для перезимовки. В то же время в Брюсселе рекомендовали государствам-членам заполнить хранилища до 80% или, по крайней мере, до 75%, чтобы избежать дополнительного давления на цены. В предыдущие годы этот показатель составлял 90%.

Аналитики отмечают, что участники рынка всё активнее делают ставки на рост зимних цен на газ. В Wood Mackenzie прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены могут ещё снизиться благодаря увеличению поставок СПГ из Персидского залива, однако с приближением зимы они, вероятно, снова начнут расти, особенно при холодной погоде.

Газета Financial Times добавляет, что отдельным фактором риска остается намерение ЕС с 1 января полностью запретить импорт российского СПГ, который сейчас обеспечивает около 14% всех поставок сжиженного газа в Европу. По мнению аналитиков, это также может усугубить дефицит газа в зимний сезон.

Отказ ЕС от российских энергоресурсов – последние новости

29 июня сообщалось, что глава испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что Европейский Союз должен отложить запрет на импорт российского сжиженного природного газа, иначе рискует попасть в "чрезмерную зависимость" от США.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что после завершения войны в Украине Европа может вернуться к закупкам российских энергоресурсов и пересмотреть или отменить часть санкций против Кремля.

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