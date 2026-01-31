В Киеве и ряде областей начали восстанавливать свет: какова сейчас ситуация в энергетике

По состоянию на 14 часов восстановили энергоснабжение для критической инфраструктуры отдельных областей.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по состоянию на 14 часов 31 января восстановили энергоснабжение для критической инфраструктуры. Теперь постепенно будут подключать бытовых потребителей. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, в Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям.

"Энергосистема работает целостно. Диспетчеры "Укрэнерго" контролируют ситуацию. В то же время продолжаем наблюдать значительный дефицит мощности. Ряд областей остается на аварийных графиках отключений", - отметил министр.

В ДТЭК также прокомментировали ситуацию со светом в Украине. Там подчеркнули, что восстановление происходит поочередно, чтобы избежать перегрузки сетей и не допустить новых аварий.

"Просим потреблять электроэнергию рационально. Это поможет быстрее и стабильнее всех запитать", - обратились энергетики.

Масштабная авария в энергосистеме Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 31 января во многих областях произошли аварийные отключения. Перебои со светом произошли в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Николаевской, Полтавской областях. В некоторых регионах были проблемы с отоплением и водоснабжением. Отключения света затронули даже Молдову.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что в украинской энергетике произошла масштабная авария. По его словам, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины, что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

