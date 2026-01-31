В украинской энергетике произошла масштабная авария: Шмыгаль объяснил, что происходит

По словам министра, в течение ближайших часов свет будет восстановлен.

Аварийные отключения света в областях Украины вызвало технологическое нарушение в энергосистеме, что привело к каскадному отключению в энергосети. В течение ближайших часов свет будет восстановлен. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях", – написал он в Telegram.

По словам Шмыгаля, были разгружены блоки атомных электростанций. Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях диспетчером применены специальные графики аварийных отключений.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - отметил министр.

Аварийные отключения – что известно

Во многих областях Украины и столице введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщается об исчезновении воды и отопления, также остановилось движение поездов метро, троллейбусов и электропоездов.

В ДТЭК рассказали, что в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской областяхприменены экстренные отключения света. Также облэнерго заявили об экстренных отключениях света в Черниговской, Сумской, Житомирской, Николаевской, Полтавской областях.

Отключения света затронули и Молдову. В Министерстве энергетики страны сообщили о падении напряжения и отключении света из-за проблем в украинской энергосистеме.

В Киеве остановились поезда метро. В КГГА сообщили, что из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов.

Между тем "Укрзалзизниця" сообщила о стабилизации ситуации с энергоснабжением и продолжении движения поездов по маршрутам.

