Во многих областях – аварийные отключения: в Минэнерго ответили, когда появится свет

В Министерстве энергетики Молдовы сообщили о падении напряжения и отключении света.

Во многих областях Украины и столице введены аварийные отключения электроэнергии. Сообщается об исчезновении воды и отопления, также остановлено движение поездов метро, троллейбусов и электропоездов.

В ДТЭК рассказали, что в Киеве и Киевской, Одесской, Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.

"По команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - информирует пресс-служба.

Также сообщается о перебоях со светом, водой и отоплением в ряде областей Украины. Облэнерго заявили об экстренных отключениях света в Черниговской, Сумской, Житомирской, Николаевской, Полтавской областях.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", в Черниговской области применены 10 очередей Графика аварийных отключений (ГАВ) одновременно", - говорится в сообщении "Чернигивоблэнерго".

На территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. Причина - повреждение энергосистемы в результате атак армии РФ.

В "Николаевоблэнерго" сообщили об обесточивании десятков населенных пунктов, десятки тысяч потребителей остались без света.

В Полтавской области облэнерго получили команду от НЭК "Укрэнерго" на применение 6-10 очередей аварийных отключений.

Отключения света затронули даже Молдову. В Министерстве энергетики страны сообщили о падении напряжения и отключении света из-за проблем в украинской энергосистеме.

"Из-за серьезных проблем в украинской энергосистеме, утром субботы, 31 января, на линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЕС упало напряжение, что привело к поврежденному отключению энергосистемы. Оператор системы передачи электроэнергии, Moldlectrica, работает над исправлением ситуации, напряжение в некоторых населенных пунктах уже восстановлено", - говорится в сообщении.

Обновлено в 12:20. В Министерстве энергетики сообщили о применении экстренных отключений в некоторых областях и отметили, что электроснабжение вернется в ближайшие 2-3 часа.

"По команде НЭК "Укрэнерго", в Киевской, Житомирской и Харьковской области применены экстренные отключения электроэнергии. По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в ближайшие 2-3 часа", - говорится в сообщении ведомства.

Проблемы в энергосистеме

В столице из-за исчезновения напряжения временно приостановлено движение поездов и работу эскалаторов метрополитена. Также сообщается об остановке метро в Харькове, троллейбусов в других городах.

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко ранее прогнозировал, что Киев может вернуться к традиционным графикам отключений света через 2-3 недели.

