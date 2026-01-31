Из-за отключения света в Киеве и Харькове остановилось метро: какая ситуация на железной дороге

Движение поездов в столичном метро приостановлено из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров.

В соцсетях распространяются сообщения об остановке поездов метро в Киеве и Харькове, также в других городах остановились троллейбусы.

Как сообщили в Киевской МГА, из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов

"О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают об остановке пригородных электропоездов на неопределенный срок.

Причиной перебоев с движением транспорта предварительно являются аварийные отключения света, применяемые почти по всей Украине.

Обновлено в 12:15. В "Укрзализныце" сообщили о стабилизации ситуации с энергоснабжением и продолжении движения поездов по маршрутам.

"Ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована. Электроснабжение восстановлено почти во всех регионах – поезда продолжают движение по своим маршрутам. Отставания от графика минимальны и будут наверстаны", - говорится в сообщении прессслужбы.

На вокзалах есть свет и отопление, а пункты обогрева работают в штатном режиме. Также сообщается, что Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки – 20–30 минут.

Проблемы с транспортом из-за российских ударов

Сейчас Киевский метрополитен работает в обычном режиме, и необходимости останавливать его ради экономии электроэнергии нет. Впрочем, в случае ухудшения ситуации и роста дефицита электричества, такая опция не исключается, сообщал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

24 января в результате российского удара по Киеву утром зеленая ветка метрополитена работала в ограниченном режиме, также из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на красной линии метро были введены временные изменения движения поездов.

"Укрзализныця" вынужденно ограничила движение между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников возле маршрутов курсирования поездов.

