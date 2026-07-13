Новая волна эскалации между США и Ираном: как танкеры проходят Ормузский пролив

В течение выходных Иран и США делали противоречивые заявления о том, остается ли Ормузский пролив открытым.

Несмотря на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и связанные с ней риски, небольшое количество судов в последние дни тайно прошло через Ормузский пролив. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании Kpler, проанализированные Bloomberg.

Все шесть судов, перевозивших сырьевые товары и прошедших через Ормузский пролив в воскресенье, 12 июля, сделали это с выключенными транспондерами. В течение предыдущих трех дней количество так называемых "темных" проходов превышало количество рейсов, которые можно было отследить.

По данным систем слежения за судами, в понедельник, 13 июля, утром через Ормузский пролив не прошло ни одно судно.

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Танкеры предпочитают проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами на фоне взаимных ударов США и Ирана, а также противоречивых заявлений обеих сторон о том, кто контролирует судоходство в проливе.

Движение судов по южному коридору вдоль побережья Омана, который поддерживают США, фактически полностью прекратилось. Последний зафиксированный проход по этому маршруту состоялся еще 8 июля. В то же время северный маршрут, который Иран определил как безопасный, до 11 июля продолжал использоваться, хотя и лишь в единичных случаях.

Серия атак Ирана на суда, следовавшие по оманскому коридору (в том числе и на некоторые из тех, которые отключили свои транспондеры), вероятно, отпугнула судовладельцев от использования этого маршрута. Альтернативой для них остается северный проход, однако в таком случае они могут столкнуться с дополнительными сборами, введенными Ираном, а также с риском попасть под американские санкции или другие ограничительные меры.

Тайные проходы через Ормузский пролив стали привычным явлением с середины апреля, когда Объединенные Арабские Эмираты начали вывозить свою нефть из Персидского залива на танкерах с выключенными транспондерами. Именно это отчасти объясняет, почему дефицит нефти во время войны оказался не таким острым, как прогнозировали в начале конфликта.

В течение выходных Иран и США делали противоречивые заявления о том, остается ли Ормузский пролив открытым для судоходства. Тегеран заявил, что проход через пролив возможен только после получения разрешения от иранской стороны, тогда как Центральное командование США (CENTCOM) подчеркнуло, что для судов, желающих свободно пересечь пролив, по-прежнему существуют открытые маршруты.

За последние семь дней иранские силы атаковали четыре судна. Все эти инциденты произошли к северо-востоку от оманского полуострова Мусандам. Это свидетельствует о том, что суда, вероятно, использовали маршрут вдоль побережья Омана, который поддерживают американцы.

Корпус стражей Исламской революции (КВР) 12 июля вечером заявил, что перехватил два судна, которые, по его мнению, создавали угрозу безопасности судоходства в Ормузском проливе, поскольку двигались "по незаконному маршруту".

Конфликт вокруг Ирана и рынок сырья

Напомним, в июне Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, в ходе переговоров Иран согласился гарантировать свободное судоходство через Ормузский пролив и допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В июле Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей осуществлять операции с нефтью и нефтепродуктами из Ирана. Решение стало реакцией на действия Ирана, препятствующие свободному судоходству через Ормузский пролив.

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