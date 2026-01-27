Чиновника, который хочет рыть выгребные ямы в Киеве, нужно самого туда засунуть, – эксперт

Предложение районного главы обустроить альтернативные туалеты для жителей Троещины встретили без особого энтузиазма.

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением жители столичной Троещины могут столкнуться с проблемами в работе канализации.

Однако решение местного районного главы вырыть выгребные ямы для удовлетворения базовых потребностей граждан не выдерживает никакой критики, говорит энергетический эксперт Геннадий Рябцев в беседе с УНИАН.

"Я думаю, что того человека, который инициирует рыть выгребные ямы, нужно в ту выгребную яму и засунуть. Нужно посмотреть, что этот глава написал, отчитываясь о готовности к отопительному сезону. Конечно, у него нет средств, чтобы обеспечить тепловой энергией всех местных жителей, но нужно предлагать пути решения проблемы", – отмечает Рябцев.

Видео дня

Кроме нарушения санитарных норм и, мягко говоря, некомфортных условий для посещения туалета при -10°C, специалист перечисляет и другие вызовы для возможного ноу-хау.

"Рытье выгребных ям посреди троещинских улиц? В городе? Там же коммуникации, там грунтовые воды. Чтобы потом сложились фундаменты, что ли?" – удивляется эксперт.

По его мнению, рабочим решением этой проблемы стало бы установление автономных генераторов для питания многоквартирных домов, находящихся в зоне риска.

"С выгребной ямой – это не выход из ситуации. Если у него никаких других предложений нет, то он должен уйти в отставку прямо сегодня", – резюмирует Рябцев.

Ситуация в Киеве – главные новости

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что можно делать на столичном массиве Троещина туалеты, как в деревне – рыть ямы, накрывать их и оставлять необходимое отверстие.

Ранее столичный глава Виталий Кличко уже дважды обращался к киевлянам с призывом временно покинуть город, чтобы уменьшить нагрузку на инфраструктуру. Он заверил, что дальше может быть еще сложнее.

Вас также могут заинтересовать новости: