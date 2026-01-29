Когда во все дома Киева вернется тепло: эксперт назвал дату

По словам Александра Харченко, слитие воды из внутридомовых сетей не обезопасывает их полностью от повреждений.

Отопление всех домов Киева, которые остались без него из-за обстрелов РФ, могут восстановить 1-2 февраля. Такой прогноз сделал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я очень надеюсь, что та работа, которая сейчас ведется над восстановлением тепловых мощностей, приведет к тому, что не позднее конца 1-2 февраля будут отапливаться те дома, которые сейчас не имеют отопления", - отметил эксперт.

При этом Харченко добавляет, что повторное подключение домов, которые остались без тепла, это сложная задача, поскольку даже если вода была слита, все равно не исключены повреждения внутридомовых систем отопления.

Видео дня

"Это старые дома. Сети в плохом состоянии. И теперь последствия этого мы увидим непосредственно", - подытожил эксперт.

Последствия атаки РФ по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января, РФ снова массированно ударила дронами и ракетами по Украине. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг запустил 370 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Под вражеским ударом оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина.

В результате вражеской атаки почти половина Киева снова временно осталась без тепла.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в настоящее время без отопления в столице остается более 600 домов.

