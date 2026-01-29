В Киеве сотни домов без отопления: в правительстве придумали, как это компенсировать

Правительство готовит решение о начислении и оплате коммунальных услуг за январь для жителей Киева

Ситуация в энергетике остается сложной, однако есть положительная динамика в Киевской области и Киеве. Прифронтовые же регионы находятся в сложном положении, заявил вицепремьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает "Новости.LIVE".

"Почти везде мы вышли на графики поставки электроэнергии для населения, но графики довольно жесткие. Положительная динамика в том, что постепенно мы отходим от полного отключения электроэнергии и можем переходить к определенному планированию", - сказал вице-премьер.

Что касается теплоснабжения, по его словам, в целом по стране остается чуть более 900 жилых домов без отопления, из них 613 - в Киеве. Кулеба отметил, что все дома, где пока невозможно подать тепло, максимально подключают к стабильному электроснабжению, чтобы компенсировать отсутствие отопления. Также продолжаются плановые работы по восстановлению ТЭЦ-4 и ТЭЦ-6.

Кроме того, правительство готовит решение о начислении и оплате за коммунальные услуги за январь для жителей Киева.

С полуночи 29 января Киев перешел на временные графики отключений электроэнергии. Как сообщила пресс-служба ДТЭК, для каждого дома будет отдельный график, который можно посмотреть в чат-боте и на сайте компании.

Из-за разной степени повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения по районам будут неравномерными. Они никак не привязаны к очередям, к которым привыкли жители столицы.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что даже при самом худшем сценарии Киев не останется полностью без света, а вот ситуация с отоплением может быть катастрофической.

