Важно помнить и соблюдать все требуемые государством процедуры, чтобы получать выплаты вовремя.

Идентификация остается важной процедурой для части пенсионеров в Украине. Государство периодически проверяет данные получателей выплат, чтобы убедиться, что деньги поступают именно тем людям, которым они назначены. Особенно актуальна такая проверка для граждан, которые проживают за пределами страны или на временно оккупированных территориях.

Разберемся, что такое идентификация, как она происходит, для кого обязательна и сколько времени выделяется на этот процесс.

Что говорит Пенсионный фонд Украины – идентификация граждан

Физическая идентификация пенсионеров – это процедура подтверждения личности человека, которую проводит соответствующий орган Кабинета Министров. Ее основная цель – удостовериться, что люди, которым назначены страховый выплаты или пенсии в Украине, действительно жив и лично получает средства, а выплаты не используются третьими лицами незаконно.

Такая проверка является стандартной практикой для предотвращения мошенничества, двойных выплат и прочих ошибок в системе.

В 2026 году, согласно официальным заявлениям ПФУ, идентификация пенсионеров и все способы ее прохождения продолжают действовать на основании решений Кабмина Украины и законодательства о пенсионном обеспечении.

Согласно постановлению КМУ от 11 февраля 2025 года №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий и страховых выплат", есть несколько категорий получателей, которые обязаны проходить процедуру ежегодно. В частности, до 31 декабря каждого года идентификация в Пенсионном фонде Украины является обязательной для граждан, которые:

временно проживают за пределами Украины;

проживают на временно оккупированных территориях Украины.

При этом требование не распространяется на тех, кто уже выехал с временно оккупированных территорий и проживает в пределах Украины, при условии что они сообщили об изменении места проживания в Пенсионный фонд и подали соответствующее заявление.

Если пенсионер, для которого такая проверка обязательна, не пройдет идентификацию в установленный срок, выплаты могут быть временно приостановлены до момента подтверждения личности.

Как именно происходит идентификация пенсионеров в Украине

Сделать это можно несколькими способами – как лично, так и дистанционно. Самый простой вариант – обратиться в сервисный центр ПФУ. При визите необходимо иметь документ, подтверждающий личность человека (например, паспорт), а также пенсионное удостоверение или данные пенсионного дела.

Для отдельных случаев предусмотрен и удаленный вариант: пенсионер может пройти видеоидентификацию через портал Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами.

Кроме того, пенсионеры имеют возможность изменить место получения выплат. Согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия выплачивается по месту фактического проживания получателя в пределах страны независимо от задекларированного или зарегистрированного адреса.

Заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства можно подать двумя способами:

в бумажной форме – обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

в электронной форме – через личный кабинет на веб-странице электронных услуг ПФУ.

Для подачи заявления онлайн необходимо авторизоваться на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (Дія.Підпис), выбрать раздел пенсионного обеспечения, заполнить форму изменения данных, загрузить скан-копии необходимых документов и поставить электронную подпись.

После отправки документы рассматриваются специалистами, а результат можно увидеть в разделе личных обращений на портале.

При этом, как подчеркивает ПФУ Украины, идентификация пенсионеров должна проводиться в течение календарного года, и если не сделать этого вовремя, начисление выплат может быть временно остановлено.

Таким образом, процедура по-прежнему обязательна для некоторых пенсионеров, чтобы избежать злоупотреблений и переплат. К тому же, государство постепенно добавляет способы удаленного подтверждения личности, чтобы упростить проверку для людей за границей или в отдаленных районах.

Вас также могут заинтересовать новости: