5 устройств в доме, где нельзя использовать аккумуляторные батарейки

Аккумуляторные батарейки экономичнее и экологичнее, но для устройств, которые должны долго хранить заряд, безопаснее использовать обычные одноразовые батарейки.

Аккумуляторные (или перезаряжаемые) батарейки давно стали популярной альтернативой одноразовым элементам питания. Они позволяют экономить деньги, меньше вредят окружающей среде и подходят для большинства современных устройств.

Но эксперты BGR предупреждают: существуют приборы, в которых использовать такие батареи не рекомендуется. В некоторых случаях это может привести к неправильной работе техники или снижению надежности устройства.

Главная причина связана с техническими отличиями между аккумуляторными и обычными батарейками. Большинство перезаряжаемых элементов типа NiMH имеют номинальное напряжение ~1,2 вольта, тогда как стандартные щелочные батарейки обеспечивают ~1,5 вольта. Для многих современных гаджетов эта разница не критична, но старые или чувствительные к напряжению устройства могут работать нестабильно или вовсе не включаться.

Видео дня

Кроме того, аккумуляторы имеют более высокий уровень саморазряда, из-за чего они постепенно теряют заряд даже тогда, когда не используются.

Системы пожарной и охранной сигнализации

Такие приборы могут находиться в режиме ожидания месяцами или даже годами, поэтому им требуется источник питания, который долго сохраняет заряд.

Аккумуляторные батарейки могут разрядиться быстрее во время хранения, и в критический момент устройство может просто не сработать.

Настенные часы

Не лучшим выбором аккумуляторы будут и для настенных часов. Такие устройства потребляют крайне мало энергии и могут работать на одной обычной батарейке годами. При использовании аккумуляторов их придется регулярно заряжать, что делает эксплуатацию менее удобной

Кроме того, настенные часы часто висят достаточно высоко, поэтому менять или заряжать батарейки в них намного сложнее, чем в большинстве других устройств.

Пульты от телевизоров и кондиционеров

Пульты большую часть времени просто лежат без дела и практически не расходуют заряд. При этом аккумуляторные батарейки могут постепенно разряжаться даже без использования.

В некоторых случаях пульт также может неправильно определять уровень заряда, поскольку система оценки батареи рассчитана на напряжение обычных щелочных элементов.

Запасные аварийные лампы и фонарики

Эти устройства часто используются всего несколько раз в год, но должны работать безотказно при отключении электричества. Аккумуляторы в таком случае могут разрядиться во время хранения, а из-за более резкого падения напряжения фонарь может неожиданно отключиться в самый неподходящий момент.

Старые устройства, чувствительны к напряжению

Наконец, эксперты советуют избегать аккумуляторных батареек в старых электронных устройствах, рассчитанных на питание строго от элементов напряжением 1,5 В. К таким устройствам могут относиться радиоуправляемые игрушки, старые фотоаппараты или контроллеры.

Из-за более низкого напряжения аккумуляторов такие гаджеты могут работать нестабильно или вовсе не включаться.

Несмотря на эти ограничения, аккумуляторные батарейки остаются отличным выбором для устройств с высоким энергопотреблением – например игровых контроллеров, современных гаджетов и техники, которую используют ежедневно. Но если устройство работает редко или должно хранить заряд годами, обычные одноразовые батарейки по-прежнему остаются более надежным вариантом.

Вас также могут заинтересовать новости: