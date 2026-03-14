Война на Ближнем Востоке может вызвать продовольственный кризис хуже 2022 года, - FT

Известно, что Ближний Восток является центром глобальных цепочек поставок удобрений.

Война на Ближнем Востоке может вызвать глобальный продовольственный кризис, который будет хуже того, что возник из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ведь дефицит удобрений угрожает производству продовольствия на многих континентах. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов.

Как отмечается в материале, иранские атаки вывели из строя значительную часть производства карбамида на Ближнем Востоке - самого распространенного в мире азотного удобрения, а дефицит газа заставил производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства.

Миллионы тонн удобрений застряли в Персидском заливе

Это свидетельствует о том, что из 2,1 млн тонн карбамида, самого распространенного в мире азотного удобрения, которые в основном должны были быть отгружены на экспорт в течение последних двух недель, около половины не было отправлено.

По информации Kpler, более 1,1 млн тонн удобрений и сырья для их производства, включая 570 тысяч тонн карбамида, в настоящее время застряли в Персидском заливе, либо находятся на стадии погрузки, либо уже на судах.

"Азотные удобрения, на которых базируется около половины мирового производства продовольствия, производятся из аммиака с использованием природного газа, цена на который резко выросла с начала войны в прошлом месяце", - напомнили в материале.

Риск падения урожаев в мире

Отмечается, что дефицит начался во время посевной кампании в северном полушарии, что заставило руководителей отрасли предупредить о снижении урожаев таких основных культур, как рис.

"Если перебои продолжатся, ситуация будет намного хуже, чем в 2022 году. Чем дольше будет длиться конфликт, тем хуже станет ситуация", - предупредила Вероника Най, старший экономист американской торговой группы The Fertilizer Institute.

В FT добавили, что Ближний Восток является центром глобальных цепочек поставок удобрений и энергоносителей. В частности, около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив. Около 45% мирового экспорта серы также транспортируется по этому маршруту, который фактически закрыт.

"Катарская компания по производству удобрений QAFCO на прошлой неделе закрыла свой завод по производству карбамида мощностью 5,6 млн тонн в год после того, как из-за войны было остановлено производство сжиженного природного газа на соседних объектах, принадлежащих QatarEnergy", - подчеркнули в издании.

Также Индия приказала заводам по производству удобрений сократить потребление газа до около 70% от нормального уровня из-за его дефицита. Заводы в Пакистане и Бангладеш остановили производство. В то же время в Пакистане один из крупнейших производителей удобрений в стране, Agritech Limited, остановил производство карбамида, сообщили источники FT, знакомые с ситуацией.

Продовольственная система под двойным ударом

"В отличие от кризиса 2022 года, который сначала был сосредоточен на украинском зерне, поставляемом через Черное море, а впоследствии осложнился из-за затрат на энергию и удобрения, нынешние сбои затрагивают сразу несколько звеньев продовольственной системы", - отмечается в публикации.

В FT рассказали, что мировой рынок карбамида составляет около 196 млн тонн в год, из которых лишь 57 млн тонн продается на международном рынке.

"Даже временный скачок цен на удобрения может иметь долгосрочные последствия для мирового производства продовольствия", - отметил Альваро Ларио, президент Международного фонда сельскохозяйственного развития ООН.

В частности, Южная Азия является особенно уязвимой, говорят эксперты, ведь такие страны, как Индия, Бангладеш и Пакистан, импортируют огромные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива для производства удобрений.

Кто от этого пострадает больше всего

"Пакистан почти полностью зависит от импорта СПГ из Катара и ОАЭ, тогда как на Катар приходится более 40 процентов импорта СПГ в Индию и примерно две трети импорта в Бангладеш. Удобрительная промышленность Индии также сильно зависит от газовых рынков: все 32 ее завода по производству аммиака работают на природном газе", - объяснили в FT.

По словам экономистов, потребители могут столкнуться с повышением цен на продукты питания задолго до того, как дефицит удобрений повлияет на урожаи.

"Более высокие цены на топливо и электроэнергию привели к росту затрат на транспортировку, переработку и приготовление пищи. Все это означает, что в этом году голод, несомненно, усилится", - сказал Радж Патель, исследователь систем питания в Школе государственных дел имени Линдона Б. Джонсона.

В свою очередь исполнительный директор Международной ассоциации производителей удобрений Альзбета Кляйн заявила:

"Некоторые регионы могут пострадать непропорционально сильно, особенно те, где проживает большое количество мелких фермеров и фермеров, ведущих натуральное хозяйство, - в частности, некоторые районы Африки и Южной Азии. В то же время страны, которые в значительной степени зависят от импортных удобрений, более уязвимы к потенциальным проблемам с доступностью и ценовой приемлемостью, и эти проблемы географически распространяются далеко за пределы указанных регионов".

Влияние войны в Иране на Украину

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что война в Иране больно бьет по аграриям в Украине. По его словам, скачок цен на топливо в Украине заставит фермеров дополнительно тратить миллионы гривен в начале посевной кампании.

"Многие сделали запасы – мы говорим о крупном и среднем бизнесе. Но запасы невелики, ведь с точки зрения безопасности делать большие запасы топлива на предприятиях, когда летают шахиды и ракеты, – не лучший вариант. В Украине уже нет таких безопасных мест", – отметил Марчук.

Также эксперт сообщил, что из-за войны в Иране подорожают продукты питания в Украине. Он подчеркнул, что мясная и молочная продукция подорожает в пределах 5%, овощи прибавят 10% стоимости, а хлеб до конца года может подорожать до 20%.

