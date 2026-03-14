Победитель 'МастерШеф-16' мобилизовался в ВСУ (фото)

Победитель 16-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Александр Зубко впервые за долгое время вышел на связь и сообщил, что присоединился к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ). О кардинальных изменениях в своей жизни кулинар рассказал в своем Instagram.

"Друзья, пора рассказать, где я пропал. После финала "МастерШеф", который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие перемены. Я встал в ряды ВСУ. Прошел военные учения", - отметил Зубко.

Он откровенно признался, что для него это был совсем новый опыт, и что военная служба - явно не его стихия.

"Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но, несмотря ни на что, я здесь. Спасибо каждому, кто все время писал, за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - добавил кулинар.

Напомним, как писал УНИАН, Александр Зубко родился в небольшом селе в семье рабочих. С детства он любил помогать родителям на кухне и начал увлекаться кулинарией. Впоследствии получил первые заказы на торты и стал кондитером.

Вас также могут заинтересовать новости: