Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве загорелись пожары, в Харькове есть раненые

В Харькове повреждено много домов.

В Голосеевском районе Киева попали в нежилое здание, начался пожар. Об этом сообщил глава КГГА Тимур Ткаченко.

Обновлено 02:25. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки зафиксировано повреждение окон в частном доме.

Обновлено 02:15. В Днепровском районе зафиксировано повреждение на территории гаражей - на месте пожар. В Днепровском районе в результате падения обломков на парковке пылает бензовоз.

Видео дня

По его словам, в Соломенском районе было попадание в 6-этажное офисное здание.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в район.

"Попадание в нежилую застройку в Деснянском и Голосеевском районах. Киев под массированной атакой врага", - написал он .

Воздушные силы сообщали об атаке столицы десятками ударных беспилотников и баллистическими ракетами, а мониторинговые каналы - об ударе по Киевской области ракетой "Циркон".

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях российской атаки на город. По его словам, 11 человек пострадали.

"В Немишлянском районе в результате вражеской атаки пострадала владелица жилья, в дом которой попал "Шахед". Также повреждены многие соседние дома. В Индустриальном районе - 6 пострадавших", - написал он .

Удары РФ по Украине

23 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Украине, в результате чего были ранены и разрушения. Об этом сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации, вечером и ночью враг снова атаковал область.

"Российская армия терроризировала Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура", - заявил он.

Кроме того, под вражеским огнем оказалась и Синельниковщина. Так, по Васильковской общине противник применил БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: