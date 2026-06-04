Изменение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должно сопровождаться четкой государственной политикой, – Новак

Предложенный пересмотр тарифов на передачу и диспетчерское управление электроэнергией требует дополнительного обоснования и более подробного объяснения его влияния на экономику и потребителей, а также принятия государственной программы в сфере энергетики. Такое мнение высказал экономический эксперт Андрей Новак, комментируя инициативу НКРЭКП по корректировке тарифов с 1 июля 2026 года.

В частности, эксперт отметил, что предложенные изменения существенно превышают текущий уровень инфляции, поэтому бизнес ожидает более подробного объяснения причин такого решения. "Если речь идет не об индексации на уровень инфляции, а о более существенном изменении тарифов, то бизнес и общество должны понимать экономическую логику такого шага и его ожидаемый результат", – подчеркнул Новак.

По его словам, государственные компании в качестве одного из аргументов в пользу пересмотра тарифов используют необходимость обеспечения стабильности энергосистемы и стимулирования импорта электроэнергии в случае дефицита. В то же время эксперт обращает внимание, что в настоящее время ситуация в энергосистеме более стабильна, чем в предыдущие периоды, поэтому вопрос требует дополнительного профессионального обсуждения, ведь для промышленных предприятий любое увеличение стоимости электроэнергии или связанных с ней услуг напрямую влияет на себестоимость продукции.

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"Для многих производственных предприятий электроэнергия является одной из ключевых составляющих затрат. Поэтому изменение тарифов неизбежно сказывается на себестоимости товаров и услуг", – пояснил эксперт.

В то же время Новак подчеркнул, что дискуссия вокруг тарифов выходит за пределы исключительно энергетической сферы и касается общей государственной политики. "Вопрос заключается в определении приоритетов: является ли главной целью обеспечение финансовой устойчивости энергетических компаний или максимальная доступность электроэнергии для бизнеса и потребителей. Именно государство должно определить этот баланс", – отметил Новак.

По его словам, энергетика остается стратегической отраслью, поэтому ключевая роль в формировании правил работы рынка принадлежит государству. Эксперт считает важным, чтобы решения по тарифной политике принимались в рамках понятной долгосрочной стратегии развития энергетического сектора.

Новак также подчеркнул, что бизнес ожидает от регулятора оценки эффективности предыдущих тарифных решений и четкого понимания того, как новые изменения повлияют на надежность энергоснабжения, конкурентоспособность предприятий и экономику в целом.

Ранее экономический эксперт Андрей Забловский также заявил, что планы по пересмотру тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии должны сопровождаться четким обоснованием и анализом результатов предыдущих тарифных решений.

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