Причиной введения ограничений являются российские атаки на энергообъекты.

В субботу, 13 декабря, графики почасовых отключений планируют применять во всех регионах Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты нашей страны.

Энергетики не указывают, сколько очередей отключения будет задействовано в субботу, 13 декабря, однако из предварительных заявлений главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко можно сделать вывод, что отсутствие света у населения продлится примерно 12 часов в сутки.

Отключение света в Украине - что говорят специалисты

Виталий Зайченко считает, что сегодня худшим сценарием для жителей нашей страны является тотальный блэкаут, то есть отсутствие света, воды и тепла. В то же время вероятность того, что тотальный блэкаут действительно произойдет, эксперт считает чисто условной.

В целом специалисты по-разному оценивают перспективы украинской энергосистемы и далеко не всегда такие оценки выглядят оптимистичными.

Так, по словам руководителя Центра исследований энергетики Александра Харченко, для того, чтобы вернуть энергетическую систему нашей страны к ее первоначальному состоянию без отключений света, может потребоваться несколько лет после завершения войны.

