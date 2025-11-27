Без света, воды и тепла: в Укрэнерго озвучили худший сценарий для украинцев

По словам Виталий Зайченко, цель врага остается неизменной - это тотальный блэкаут страны.

Цель российского агрессора - полностью обесточить энергосистему Украины, оставить украинцев без света, воды и тепла. Об этом напомнил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире Единого марафона новостей.

Главный энергетик страны ответил на вопрос ведущей относительно возможного худшего сценария развития событий, отметив, что когда электроэнергии нет - исчезают все остальные блага цивилизации.

"Но мы готовы, есть инженерная защита на наших объектах, есть противовоздушная оборона. И есть превентивные действия персонала, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, а потом уже заживить потребителей - которые, к сожалению, отключаются в результате атак врага", - уверен Зайченко.

Сейчас энергетики делают все возможное для ликвидации разрушений инфраструктуры, поэтому до конца недели графики подачи света смягчились.

"Ремонтные бригады работают фактически круглосуточно, сразу после окончания воздушной тревоги и выявления повреждений. Именно поэтому есть возможность запитать больше потребителей, и с каждым днем она увеличивается", - объясняет специалист.

По его словам, европейские партнеры существенно помогли Украине с оборудованием, позволяющим быстро устранять повреждения. В случае прекращения обстрелов со стороны оккупантов, графики могут быть постепенно отменены. Зайченко констатирует:

"Если ударов по энергосистеме больше не будет, энергетики достаточно быстро справятся со своей задачей. Но условия, к сожалению, не идеальные - работаем с тем, что есть".

В то же время в части регионов Украины ситуация все еще остается тяжелой.

"Самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией областях. Это Сумы, Полтава, Харьков, Донецкая область - те, которые больше всего страдают от ударов россиян. Ситуация с безопасностью там хуже всего, что затрудняет работу ремонтных бригад", - резюмирует энергетик.

Отключения света в Украине

Из-за регулярных российских обстрелов было повреждено большинство ТЭС в Украине, причем уровень повреждений объектов на них составлял от 30% до 70%. Поэтому в случае существенного похолодания продолжительность ограничений электроснабжения для потребителей может снова увеличиться.

Для полного же восстановления энергосистемы Украине может понадобиться до 8 лет уже после завершения войны, говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. В течение этого времени в пиковые температуры летом и зимой энергетики будут вынуждены применять отключения света.

