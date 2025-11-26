Для полного восстановления энергосистемы потребуется 7-8 лет.

Энергосистема Украины сильно пострадала от ударов российских оккупантов. Даже после завершения войны и прекращения боевых действий украинцы несколько лет могут продолжать жить с отключениями света.

Об этом сообщил в комментарии Новости.LIVE директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"При морозах без отключений не обойтись, например. При очень жарком лете - опять не обойтись. То есть есть определенные условия, которые будут ограничивать. Наша энергетика, к сожалению, очень пострадала в любом случае, поэтому чтобы восстановить совсем удобный режим - нам действительно понадобится несколько лет", - говорит Харченко.

При этом жесткие ограничения в подаче электроэнергии продлятся ориентировочно до двух месяцев, но для полного восстановления разрушенной оккупантами инфраструктуры нужно будет около восьми лет.

"Вообще для восстановления системы понадобится лет 7-8, так, чтобы в целом. Но так, чтобы не ограничивать людей кардинально - от 6 до 10 недель, чтобы выйти на нормальный режим снабжения. Без больших отключений, которые происходят постоянно и надоедливо. То есть люди смогут получать электричество, но время от времени ограничения будут применяться", - рассказал Харченко.

В результате ракетно-дронных атак врага большинство ТЭС в Украине пока повреждены. Степень повреждений объектов на них составляет от 30% до 70%, сообщают эксперты. Ситуация в энергосистеме остается сложной и со снижением температуры соответственно может возрасти продолжительность отключений света для потребителей.

В Минэнерго отмечают, что ГЭС в Украине также повреждены. Поэтому государство не экспортирует электроэнергию и произведенные мощности направляет исключительно на обеспечение потребностей населения и промышленности.

